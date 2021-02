VEENDAM – Op zaterdag 27 februari 2021 organiseert Veendam Beweegt de ‘Ommetje Veendam WandelQuiz’. De Ommetje WandelQuiz is een route van ongeveer 4 kilometer. Tijdens het ommetje komen er quizvragen voorbij over de wandelomgeving en over hersenweetjes uit de Ommetje App. De activiteit is voor jong en oud en kan gedaan worden met het gezin, in duo’s of individueel.

Ommetje Veendam

Ommetje Veendam is eind januari 2021 gestart. Inmiddels lopen in Veendam al 275 mensen mee in de groep van Veendam Beweegt. Iedere dag een ommetje van 20 minuten stimuleert de hersenen en zorgt voor een betere fysieke en mentale gezondheid. Meedoen aan de ‘Veendam Beweegt groep’ kan nog steeds. Download de App Ommetje, neem deel aan de groep Veendam Beweegt en gebruik de code LKKKL. Meer informatie over Ommetje Veendam is te vinden op www.veendambeweegt.nl.

Opgeven Ommetje WandelQuiz

De WandelQuiz start vanaf de Groen van Prinstererlaan in Wildervank. In verband met de corona richtlijnen vindt de start niet gezamenlijk plaats en is aanmelden noodzakelijk. Na het aanmelden wordt in overleg een starttijd afgesproken tussen 10:00 uur en 12:00 uur. Opgeven kan telefonisch via 06 86 85 68 64 of per mail: veendambeweegt@veendam.nl. Deelname kost € 1,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis mee doen onder begeleiding van een volwassene.



Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld.

Ingezonden