De charme van de Tweekarspelen “Raamkunstroute”

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 20 februari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZEER ZACHT WEEKEND

Het wordt een mooi en bovenal zacht weekend, want de maximumtemperaturen van 14 tot 16 graden zijn voor de 3e week van februari bijna record-zacht. Helemaal onbewolkt is het niet, van tijd tijd is er wat bewolking. De wind is vandaag matig uit het zuiden (windkracht 3 tot 4), morgen is de wind meestal zwakjes (kracht 2 tot 3). De minimumtemperatuur voor komende nacht is 7 á 8 graden.

Na dit weekend blijft het zacht en vrij zonnig, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Maandag liggen de maximumtemperaturen rond 16 graden, maar dinsdag lijkt het iets minder zacht te zijn want dan is er meer bewolking.

Ook later in de week is het stabiel lente-weer, met vrij veel zon en middagtemperaturen van 15 tot 17 graden. Het blijft voorlopig dus ook droog, pas eind volgende week of volgend weekend zou een bui kunnen vallen.