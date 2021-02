Bibliotheek Veendam lanceert luisterwandeling

VEENDAM – Genieten van een heerlijke wandeling én een mooi luisterboek? Bibliotheek Veendam lanceert een luisterwandeling door het centrum van Veendam. Wandel mee en luister naar het verhaal ‘De cowboy van Zuidwending’.

‘De cowboy van Zuidwending’ gaat over Harm, een Veendammer boer die al jarenlang in Amerika woont. Vijftig jaar later is hij even terug in Veendam en roepen de bekende plekken herinneringen op aan zijn grote liefde Aaltje.

Het verhaal is geschreven en ingesproken door Dineke van den Bergh en brengt de luisteraar langs gebouwen en pleinen in het centrum van Veendam. De wandelroute begint op het station en eindigt voor Hotel Parkzicht op het Museumplein.

Het luisterboek is beschikbaar in het Nederlands en Gronings en is, samen met de wandelroute, gratis te downloaden via biblionetgroningen.nl/luisterwandeling.

