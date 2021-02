Brandweer naar industriebrand bij Solidus Solutions Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – In Bad Nieuweschans zorgde vonkvorming en rook in een afzuiginstallatie bij Solidus Solutions voor inzet van de brandweer.

Vanmiddag werd de brandweer van Nieuweschans, Finsterwolde en Winschoten rond kwart voor drie gealarmeerd voor een industriebrand bij Solidus Solutions aan de Hoofdstraat in Bad Nieuweschans. Daar was rook en vonkvorming in een afzuiginstallatie ontstaan. Alle aanwezige medewerkers konden zich op tijd in veiligheid stellen.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en bluste een aantal vuurhaarden in de afzuiging. Het buizenstelsel van het systeem is complex, waardoor het veel tijd kostte om het hele systeem te controleren. Iets na zes uur vanavond vertrokken de diverse korpsen weer naar hun kazernes.

Foto’s: Jan Glazenburg