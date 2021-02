Brandweer plaatst olieschermen bij jachthaven Ter Apel

TER APEL – De brandweer heeft vanmorgen in de jachthaven olieschermen geplaatst.

Vanmorgen werd de brandweer van Ter Apel en Bedum om kwart voor elf opgeroepen om olieschermen te plaatsen bij de Oosterkade in Ter Apel. Op het water in de jachthaven werd olie aangetroffen. Het is nog niet duidelijk waar dit vandaan komt.

Brandweer Bedum beschikt over het specialisme oppervlakte verontreiniging. Zij hebben een auto met olieschermen waarmee ze een vloeistof op het water in kunnen dammen. Met het indammen wordt er voor gezorgd dat er geen gevaar is voor de omgeving en dat de vloeistof zich niet verder kan verspreiden.