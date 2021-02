Dammer Jan Starke naar remise bij “Lidraughts Provincie Cup KNDB 2021”

OUDE PEKELA – Vrijdagavond 19 februari is de 7e ronde afgewerkt in de “Lidraughts Provincie Cup KNDB 2021”. Checkers Friends met Jan Starke uit Oude Pekela in de gelederen leed hierbij een 8 – 2 nederlaag tegen het ongeslagen InterBergamo uit Italië. Echter Jan Starke wist aan het vierde bord een knappe puntendeling te behalen tegen Diego Signorini. Met dit resultaat heeft Checkers Friends haar 5e plaats geconsolideerd. Vrijdag 26 februari staat Checkers Friends gepland tegen naaste concurrent Zuid-Holland 2. De 11 deelnemende teams bestaan overigens uit 5 tallen en beginnen als basis om 19.30 uur met een speeltempo van “Fischer 45 minuten + 30 seconden per zet”.

7e ronde 19 februari

KRASH Apeldoorn – Campagnola Italië 6 – 4

SSS Kampen – Zuid-Holland 1 7 – 3

DC Nijmegen – Huizum Leeuwarden 4 – 6

InterBergamo Italië – Checkers Friends 8 – 2

Zuid-Holland 2 – TTS Surhuisterveen 8 – 2

Stand

1. InterBergamo Italië 6 – 12

2. DES Lunteren 6 – 11

3. SSS Kampen 7 – 11

4. Huizum Leeuwarden 6 – 9

5. Checkers Friends 6 – 7

6. Zuid-Holland 2 6 – 6

7. KRASH Apeldoorn 7 – 3

8. TTS Surhuisterveen 7 – 3

9. DC Nijmegen 5 – 2

10. Campagnola Italië 6 – 2

11. Zuid-Holland 1 6 – 2

Programma 8e ronde op 26 februari 2021

Checkers Friends – Zuid-Holland 2

Huizum Leeuwarden – InterBergamo Italië

Zuid-Holland 1 – DC Nijmegen

Campagnola Italië – SSS Kampen

DES Lunteren – KRASH Apeldoorn

