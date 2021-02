INretail: Winkels moeten 3 maart weer open

NEDERLAND, KLAZIENAVEEN, STADSKANAAL – Branchevereniging INretail roept het kabinet op de winkels op 3 maart weer te heropenen. “Winkelsluiting was een extra maatregel vanwege de situatie ‘zeer ernstig’ op de routekaart van de overheid. Die is met 146 besmettingen per honderdduizend mensen verleden tijd“.

“De situatie in de retail non-food wordt iedere dag slechter. Winkels nog langer dichthouden, is economisch onverantwoord en op geen enkele manier meer uit te leggen. Ook in andere EU-landen gingen winkels inmiddels weer open.”

Niet te rechtvaardigen

Nu de situatie in Nederland een niveau lager en nu nog als ‘ernstig‘ wordt getypeerd zijn gesloten winkels niet meer te rechtvaardigen vindt INretail. “We moeten daarom zo snel mogelijk terug naar de situatie die tot 16 december gold, waarbij dankzij een goed werkend veiligheidsprotocol consumenten ook in de non-food winkels aankopen konden doen.

Veiliger dan thuis

Ondernemers regelen veilig winkelen o.a. met afstand houden, een beperkt aantal klanten tegelijk in de winkel en extra hygiëne maatregelen die zijn vastgelegd in het protocol Veilig Winkelen. De situatie in winkels is daarmee veiliger dan veel privé situaties.

Klazienaveen

In Klazienaveen zijn de ondernemers helemaal klaar met het beleid van de overheid. “We zijn helaas genoodzaakt ons eigen plan te trekken want het kan niet zo zijn dat de detailhandel zo ongelooflijk zwaar financieel de dupe wordt van de keuzes die het kabinet/Den Haag (niet) maakt”, melden ze op hun website klazienaveencentrum.nl.

“Het kabinet flaneert met de corona subsidies maar in de praktijk betekent het dat iedere ondernemer zwaar moet bijleggen. Op deze manier is er straks geen kledingwinkel, kapperszaak of horecatent meer over met als gevolg dat ruim 500 medewerkers en vele detaillisten moeten aankloppen bij het UWV, failliet gaan of in de schuldsanering terecht komen” aldus de voorzitter van de ondernemersvereniging HaVeKa.

“Als we niet zelf het heft in eigen hand nemen is er van “Het koopwonder van Klazienaveen” straks weinig meer over. We hebben zelf een draaiboek gemaakt die er voor zorgt dat de winkels open kunnen met inachtneming van de RIVM regels. Draaiboeken moet je niet laten maken door het Haagse pluche of door brancheorganisaties, zij hebben te weinig kennis van wat er speelt in de detailhandel” aldus de voorzitter.

“Of we bang zijn voor boetes (zo’n 4.000,-), of gemeentelijke handhaving? We zien wel waar het schip strand, we hebben in principe niets meer te verliezen, dus we gaan gewoon met z’n allen open op 2 maart. Wij roepen alle ondernemersverenigingen op het zelfde te doen! Ben jij winkelier en sluit je je bij ons aan? Laat je stem horen via ons Facebook event; “WIJ GAAN OPEN” Bron: klazienaveencentrum.nl

Stadskanaal

Ook in andere plaatsen groeit het verzet tegen de winkelsluiting. Volgens een artikel in het Algemeen Dagblad komen winkeliers in Stadskanaal ook in verzet. Ook zij willen na 2 maart, met de nodige voorzorgsmaatregelen, hun deuren weer openen voor het winkelend publiek.