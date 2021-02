Margriet Smit, Bé Schmaal en Kzrysztof Groen waren te gast bij Janny in het pogramma Diverdoatsie

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 21 februari, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL MOOI WEER

Het zal opnieuw een mooie zonnige, en heel zachte dag worden voor deze fase van de maand. De maximumtemperatuur is vanmiddag opnieuw een graad of 15, er staat een zwakke tot matige zuidenwind, en het is zonnig met een beetje hoge bewolking.

Het record voor de 2e febrari-week is 16 graden, het maandrecord is nog een stuk hoger met bijna 19 graden. Dat werd twee jaar geleden gemeten, op 26 februari 2019.

Ook morgen zal het erg zacht zijn met maximum rond 16 graden, en ook dan maar een zwakke tot matige wind. Er komt iets meer bewolking maar de zon overheerst nog, vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 6 graden.

Dinsdag is er iets meer bewolking en is het iets minder zacht met 14 graden, maar woensdag en donderdag wordt het 16 tot 18 graden met veel zon. Pas eind van de week wordt het structureel koeler met 10 tot 12 graden.