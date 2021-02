DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

De politie van Meppen heeft 19 februari bij een huiszoeking diverse soorten tuingereedschap en een zogenaamde Space Scooter in beslag genomen (zie foto’s). De spullen zijn vermoedelijk van diefstal afkomstig. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaars van de spullen. Foto’s: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Haren

Gistermiddag is bij een speelhal aan de Wesuweer Straße in Haren een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een raam, maar slaagden er niet in het pand binnen te komen. De politie is op zoek naar getuigen.

Jemgum

Gistermiddag vond op de Pogumer Straße in Jemgum een aanrijding tussen een 68 jarige automobilist uit Meppen en een 60 jarige Nederlandse motorrijder plaats. De motorrijder werd om 14.20 uur door de automobilist over het hoofd gezien toen deze vanaf de Pogumer Straße linksaf de Dollartweg wou inslaan. Bij de daaropvolgende aanrijding werd de motor het kanaal in gelanceerd. De 60 jarige motorrijder en zijn 46 jarige passagier raakten bij de val zwaargewond. Zij werden met traumahelikopters naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Aschendorf

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die op 14 februari om 14.00 uur op het kruispunt van de Lang Straße en de Pöhle in Aschendorf plaats vond. Daar zag de bestuurder van vermoedelijk een witte bestelauto een 43 jarige fietser over het hoofd. Bij de aanrijding raakte de fietser lichtgewond. De bestuurder van de bestelauto is doorgereden.

Emsland, Grafschaft Bentheim

De politie heeft gedurende het weekend 78 overtredingen van de coronamaatregelen vastgesteld. Vrijdag beëindigden agenten in Papenburg een feest, waarbij zes volwassenen en een jongere aanwezig waren. In Neuenhaus sloeg zaterdagavond een groep van tien jongeren voor de politie op de vlucht. De achtergelaten telefoons werden in beslag genomen. Zondag was in een tuin in Sögel een feest. De tien gasten waren van verschillende huishoudens afkomstig. Ze hielden zich niet aan de 1,5 meter regel. Er werden diverse boetes uitgedeeld.