Roon Staals Lentetour doet ook Ter Apel aan

TER APEL, REGIO – De Lentetour van Roon Staal doet ook Ter Apel aan.

Zanger-pianist Roon Staal speelt tijdens de lente tour o.a. het bekendere werk van zijn vele albums. Tijdens deze tour van 9 april t/m 2 mei 2021 doet hij in totaal 16 locaties in Nederland aan.

Het eerste concert is op vrijdag 9 april in de Grote Kerk in Emmen. Op zaterdag 10 april is hij te horen in de Regenboogkerk in Ter Apel. Het laatste concert van zijn Lente Tour is op zondag 2 mei in de Stefanuskerk in Finsterwolde.

De concerten worden coronaproof, volgens de op de datum geldende regels, georganiseerd. Bij uitstel van een concert of bij verkoudheidsklachten zijn de tickets voor elk ander concert in de toekomst inzetbaar.

Klik HIER voor een overzicht.