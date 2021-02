Verhalen over Oost-Groninger pioniers

REGIO – Oost-Groningen: het roept bij veel Nederlanders een beeld op van achterstand. Dat is jammer, want Oost-Groningen is van oudsher een gebied van innovatie en pioniers. Om die verhalen te vertellen schrijft Sanne Meijer voor Regio Deal Oost-Groningen iedere maand een verhaal over de pioniers van Oost-Groningen.



In december kwam het eerste verhaal uit, dit was een soort ‘inleidend’ verhaal. Vervolgens publiceren ze iedere maand een verhaal over een bepaald thema. De ene maand gaat het over de ‘Pioniers van toen’ (historisch verhaal), de volgende maand over de ‘Pioniers van nu’ (verhaal over huidige pioniers).

Er zijn nu drie verhalen uit:

dec. 2020 | De pioniers van Oost-Groningen (inleidend verhaal) – https://regiodealoostgroningen.nl/verhalen/de-pioniers-van-oost-groningen/

jan. 2021 | Hendrik Wester en andere onderwijspioniers (thema: onderwijs, ‘pioniers van toen’) – https://regiodealoostgroningen.nl/verhalen/hendrik-wester-andere-onderwijspioniers/

feb. 2021 | Een leven lang leren in Oost-Groningen (thema: onderwijs, ‘pioniers van nu’) – https://regiodealoostgroningen.nl/verhalen/een-leven-lang-leren-in-oost-groningen/

