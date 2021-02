Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

NEDERLAND – Vanavond verzorgden Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge weer een persconferentie. Dit hadden zij te melden:

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant zorgt ervoor dat het aantal besmettingen per dag minder daalt dan een paar weken geleden, of zelfs toeneemt. Een derde golf lijkt onvermijdelijk.

Tegelijkertijd is nu de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 15 maart van kracht, maar de middelbare scholen en het mbo gaan vanaf 1 maart deels weer open. Daarnaast staat het kabinet vanaf 3 maart onder voorwaarden de volgende verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden en de detailhandel mag open voor winkelen op afspraak.

Onderwijs

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt vooralsnog 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten.

Het is essentieel dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al met prioriteit laten testen en dit blijft zo.

De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt.

Contactberoepen

Mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, mogen vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren is verplicht, en er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

De verruiming geldt ook voor rij-instructeurs. Dit betekent dat mensen vanaf 3 maart weer rijles kunnen volgen en iedereen het praktijkexamen kan doen. Voor de theorie-examens wordt nu uitgewerkt hoe deze zo snel mogelijk op een veilige manier mogelijk worden.

Verder gelden natuurlijk de hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

Buiten sporten

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Met name voor de kleinere winkels biedt dit mogelijk enige uitkomst.

Avondklok

De avondklok wordt verlengd tot en met 15 maart 04.30 uur.

Door de avondklok blijft het verboden om tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends naar buiten te gaan. De voorwaarden blijven hetzelfde. Studenten en docenten die praktijklessen volgen en volwassenenonderwijs in het examenjaar worden vanaf 3 maart uitgezonderd van de avondklok.

Vliegverboden

Om het risico op verspreiding van mutaties van het virus te verminderen, zijn op 23 januari vliegverboden afgekondigd voor passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Deze verboden worden in elk geval verlengd tot donderdag 4 maart. Het kabinet heeft het OMT gevraagd om advies op een (al dan niet gedeeltelijke) verlenging van deze verboden. De eerder vastgestelde uitzonderingen op dit verbod voor enkele groepen reizigers, waaronder medisch personeel, blijven eveneens van kracht.

Lockdown

Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf en werk daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Als je toch bezoek ontvangt, ontvang dan per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.

Op maandag 8 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 16 maart nodig zijn.

Extra aandacht voor naleven van de basisregels

De risico’s die we met de verruimingen nemen, vragen om extra aandacht voor het naleven van de basisregels. Dit geldt voor de hygiëneregels zoals handen wassen, niezen in de elleboog en het dragen van een mondkapje waar dit moet. En ook voor de regels voor 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ook testen en thuisblijven bij milde klachten en na een positieve test samen met huisgenoten in quarantaine doen ertoe, juist nu. Zo krijgen we corona onder controle en stap voor stap meer ruimte.

Middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs gaan weer open

Vanaf maandag 1 maart gaan de middelbare scholen en mbo-instellingen voor alle leerlingen weer open. Alle leerlingen en studenten gaan minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Hiermee wordt meer perspectief geboden aan jongeren, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties.

Volgens het OMT is dit veilig en verantwoord – voor leerlingen, studenten én docenten – onder de voorwaarde dat iedereen in de school 1,5 meter afstand houdt.

Minister Slob (Voortgezet Onderwijs): “Ik ben blij dat alle leerlingen met enige regelmaat weer fysiek naar school kunnen. Daar leren ze het beste. Bovendien is dit heel belangrijk voor het welzijn van jongeren. Nu kunnen ze elkaar weer ontmoeten buiten het scherm. Natuurlijk hoop ik dat ze snel weer vijf dagen met elkaar in de klas kunnen zitten, maar we moeten voorzichtig blijven en tegelijkertijd kwetsbaren in de samenleving beschermen.”

Minister Van Engelshoven (MBO): “Er komt meer lucht voor studenten in het mbo. Een eerste stap, die hard nodig is. Naast de ruimte die er voor kwetsbare studenten, praktijkonderwijs en examens al was, kunnen studenten ook een dag per week reguliere lessen volgen. Elkaar weer iets vaker kunnen ontmoeten is waardevol en belangrijk om de sombere situatie waar veel studenten in verkeren enigszins te verlichten.’’

Middelbare scholen

Middelbare scholieren krijgen minimaal 1 dag per week fysiek les en zoveel meer als mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

Scholen krijgen ruimte om maatwerk te leveren waarbij ze, zoals eerder afgesproken, prioriteit geven aan examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Verder volgen leerlingen afstandsonderwijs.

De scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen in vaste tweetallen te laten werken. Leerlingen die een vast tweetal vormen, hoeven onderling geen afstand te houden. Op die manier kunnen meer leerlingen fysiek naar de les. Dit zal niet voor alle lessen mogelijk zijn.

Iedereen die zich door de school verplaatst, houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en leerlingen die praktijkgerichte lessen in het vmbo volgen, houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Scholen houden gespreide pauzes en begin- en eindtijden aan en vaste looproutes.

Leerlingen moeten naar huis als ze klachten hebben. Als een leerling of leraar positief is getest, gaan degenen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon zijn geweest, in quarantaine.

Mbo-instellingen

Vanaf 1 maart gaat het middelbaar beroepsonderwijs gedeeltelijk open. Dat houdt in dat mbo studenten 1 dag in de week les kunnen krijgen op de fysieke locatie van de school. Hierbij wordt de 1,5m regel gehanteerd en blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing. Deze extra ruimte komt naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Voor mbo-instellingen blijft er de mogelijkheid om alternatieve locaties te gebruiken voor onderwijsactiviteiten, om zo meer capaciteit te realiseren.

Zowel voor het mbo als het hoger onderwijs geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Deze uitzondering gold al voor tentamens en examens. Ook voor vavo-studenten geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens.

Hoger onderwijs

Ook in het hoger onderwijs is er grote behoefte aan meer ruimte voor fysiek onderwijs. Daarom kijkt het kabinet of in een volgende fase het hoger onderwijs heropend kan worden. Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden, zoals ook in het OMT-advies aangegeven wordt. Momenteel is het hoger onderwijs al wel open voor tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten.

Bron: Rijksoverheid