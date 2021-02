Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 24 februari, 08.00 uur. Door John Havinga

ZEER ZACHT WEERTYPE | GELEIDELIJK KOELER

We krijgen weer een zeer zachte dag met maximumtemperaturen die vanmiddag komen te liggen op ruim 17 graden. Dat is dus maar een graadje verwijderd, van het maandrecord voor februari van 18.9 graden. Het is vrij zonnig en vooral vanmiddag schijnt de zon uitbundig. De wind wordt matig uit het zuiden tot zuidwesten, 3 à 4 Bft.

Morgen starten we met zon, maar in de loop van de dag komt er veel bewolking. Dit heeft meteen gevolgen voor de temperatuur die donderdagmiddag niet verder komt dan 13 à 14 graden. Vrijdag krijgen we enkele buien of buitjes en maar ook veel zon. De maximumtemperatuur daalt flink naar 9 of 10 graden. Dat is ook zaterdag het maximum, maar dan blijft het droog.

De dagen daarna komt het kwik maar tot maximaal 5 tot 7 graden. Er is dan geregeld zon, met soms ook enkele buien of buitjes. Gedurende de nachten is er toenemende kans op nachtvorst met volgende week wellicht nog een paar nachten met minima rond -2 graden.