Buurtbus Westerwolde rijdt vanaf 1 maart weer

WESTERWOLDE – De buurtbus Westerwolde (lijn 512) gaat vanaf maandag 1 maart weer rijden.

De bus rijdt van Sellingen naar Stadskanaal via Jipsinghuizen, Jipsingboertange en Mussel en heeft bijna een jaar stil gestaan. Door de coronacrisis werd er niet gereden in verband met diverse maatregelen en vooral ook omdat de meeste vrijwillige chauffeurs behoren tot de kwetsbare groep ouderen. Net als alle andere (350) buurtbussen in Nederland bleef het voertuig in de garage. Dat was voor iedereen natuurlijk heel vervelend.

Inmiddels is de bus voorzien van een kuchscherm bij de chauffeur en is er een geavanceerd ventilatiesysteem geïnstalleerd met een speciaal luchtfilter. Bovendien zit er nu een pinapparaat in de bus. Er kan niet meer met cash geld betaald worden. Net als in het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje voor de passagiers verplicht.

De bus gaat rijden volgens vrijwel dezelfde dienstregeling als een jaar geleden. Hier en daar verschuiven de tijden een minuut. De eerste ochtendritten vertrekken iets eerder uit Sellingen (nu om 7.24 en 8.26). In verband met het geringe aantal passagiers wordt er op zaterdag niet meer gereden. In de bus ligt een flyer met de dienstregeling. Binnenkort staat die ook op Facebook en de website.

We hebben precies genoeg chauffeurs om de dienst uit te voeren, maar nieuwe vrijwilligers, die een paar uur in de week willen rijden, zijn zeer welkom.

Zie voor meer informatie de website www.buurtbus-westerwolde.nl.

Ingezonden