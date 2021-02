Dit hoort u in De Dag Van Morgen

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In het programma De Dag Van Morgen op Groningen 1 komen morgen vanaf 9.00 uur de volgende onderwerpen aan bod:

Vrijdag 26 februari van 9:00 – 12:00 in “ De Dag Van Morgen ” op Groningen 1 o.a. de volgende onderwerpen:



– Stevan Post Jeugdambassadeur ONE roept kandidaat kamerleden op corona vaccin wereldwijd te verdelen

– Sander Grupstra brengt zijn eerste boek uit: Poëzie of Nie?

– Pieter Huttinga over de onderwerpen komende zaterdagmorgen om 9:00 in het programma Diverdoatie op RTV Westerwolde. En zaterdag als gast o.a zanger Anton Smit van het mooie nummer Tied

– Wat eten we vandaag ?

– #Ingeborgvraagt over de vraag van de dag

– Willeke Bergman met het regionieuws

– Het Jules Geirnaerdt Meteo weerbericht



Met de grootste hits uit het heden en verleden en heerlijke muziek uit onze regio



Presentatie is in handen van Oscar Bolsenbroek met sidekick Tedo Swarts