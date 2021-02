Gemeente Westerwolde zoekt nieuwe huurder voor De Kapschure

SELLINGEN – De gemeente Westerwolde is op zoek naar een nieuwe huurder voor De Kapschure.

Het voormalig jeugdhonk ‘De Kapschure’ aan de Beetserweg 2 in Sellingen komt per 12 april 2021 te huur. De huurprijs van het gebouw is €645,- per maand, exclusief servicekosten. In eerste instantie is het gebouw te huur voor een periode van drie jaar.

Bezichtiging en informatie

Op donderdag 4 maart 2021 kunt u het gebouw tussen 10.00 en 14.00 uur bekijken. In verband met coronamaatregelen kan dat alleen op afspraak. Voor nadere informatie of om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met Janneke Stavast: 0599-320220.

Aanmelden als huurder

Heeft u interesse om het gebouw te huren, dan kunt u dit per e-mail of schrifelijk doorgeven via gemeente@westerwolde.nl of Postbus 14 9550 AA Sellingen. Vermeld bij uw aanvraag het volgende:

Naam

Adres

Eventuele bedrijfsgegevens

Doel van de huur

Reageren kan tot en met uiterlijk 15 maart 2021. Voor 29 maart krijgt iedereen die heeft gereageerd een reactie van de gemeente.

Bron: Gemeente Westerwolde

Foto’s: Jans Velthuis