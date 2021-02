DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen vrijdag en zaterdag is op de parkeerplaats bij de Combi aan de Umländerwiek links in Papenburg een daar geparkeerde blauwe Peugeot 208 aangereden. Hierbij raakte de auto aan het rechter spatbord beschadigd. De schade bedraagt 350 euro. De politie is op zoek naar de veroorzaker van de schade.

Meppen

Maandag is tussen half drie en vier uur ’s middags op de parkeerplaats van een bouwmarkt aan de Borsigstraße in Meppen een groene Ford terreinwagen aangereden. De politie is op zoek naar getuigen en de veroorzaker. Zij kunnen contact met het politiebureau in Haren opnemen.