Oude Markt Stadskanaal krijgt gescheiden rioleringsstelsel en zes laadpalen

STADSKANAAL – In voorbereiding op de herinrichting van de Oude Markt is alvast nagedacht over het vernieuwen van de riolering.

Onder de Oude Markt ligt nu géén gescheiden rioleringsstelsel. Als bij de aanpak van deze markt al het straatwerk eruit gaat is het een mooie kans om direct een gescheiden stelsel aan te leggen. De aannemer zal bij deze vernieuwing van het riool het vuilwaterriool scheiden van de hemelwater afvoer. Deze scheiding zorgt voor het ontlasten van de rioolzuivering én het zorgt ervoor dat het hemelwater terug komt in het (Stads) kanaal. Een mooie kans om ervoor te zorgen dat het gebiedseigen water in onze natuur terug komt: duurzaam dus!



Laadpalen

Bij de aanpak Oude Markt komen ook zes laadpalen voor elektrische auto’s. Effectief kunnen hier twaalf auto’s tegelijk opladen. Mooi voor de bezoekers van het centrum die tijdens het winkelen hun auto willen opladen. Meer informatie over de aanpak Oude Markt, het ontwerp en de planning volgt in de volgende nieuwsbrief.

In december werd door landschapsarchitect Frans Beune het ontwerp voor de aanpak van de Oude Markt gepresenteerd. Het ontwerp ontstond uit de ideeën en wensen van ondernemers, omwonenden en geïnteresseerde inwoners. Tijdens een informatiebijeenkomst werden hun ideeën en wensen op een eigen ontwerp gezet, een zogenaamd moodboard.

Hierbij moest rekening worden gehouden met een aantal randvoorwaarden vanuit de gemeente, zoals plekken voor elektrische auto’s, voldoende groen, voldoende parkeergelegenheid etc.

In het ontwerp van de Oude Markt is ruimte voor 250 auto’s. Nu is dat 218. Verder komt van de Oude Markt naar de Hoofdstraat een nieuwe doorsteek. Deze doorsteek krijgt eenrichtingsverkeer richting Hoofdstraat. Hierlangs liggen ook een twintigtal parkeerplaatsen.

Na een enquête bleek dat 75% van de deelnemers het ontwerp mooi vond. Ook werden er nog andere suggesties gegeven, zoals voorzieningen om fietsen te stallen, een terras bij Limburgia en het plaatsen van speeltoestellen, bankjes, laadpalen en afvalbakken.

Bron: centrumvernieuwing.nl