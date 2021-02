WINSCHOTEN – De brandweer is vanavond uitgerukt naar een melding van aardgaslekkage in Winschoten.

Iets na half negen vanavond werd de brandweer gealarmeerd voor een gaslekkage in een appartementencomplex aan de Maasstraat. In de woning was één persoon aanwezig. Hij werd door de brandweer naar buiten gebracht en in een ambulance gecontroleerd. Vervolgens werd hij meegenomen naar het politiebureau.

Het is niet bekend of er werkelijk sprake was van een gaslekkage in de woning.

Info: Hemmo Kuiper