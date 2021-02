VLAGTWEDDE – Dit komt er zaterdag voorbij in het programma Brunchroom op Radio Westerwolde.



Dit komt zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur voorbij in het programma “Brunchroom” van RTV Westerwolde.

Hugo Assink van Waterschap Hunze en Aa’s gaat ons vertellen over de plannen van het waterschap om de bever die in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen zwemt te vangen en naar het Westerwoldse land te brengen.

Marco Bentz van den Berg gaat uitleggen hoe de Buurtbus Westerwolde weer van stal wordt gehaald en maandag 1 maart weer gaat rijden.

Sander Grupstra, de 20-jarige Veendammer die zijn eerste boek heeft uitgebracht.

Marleen Hanenberg van de Veiligheidsregio Groningen gaat ons wat vertellen over de start gisteren van een nieuwe campagne risicocommunicatie.

“Brunchroom” is een programma dat elke zaterdag een mix van mooie muziek en onderwerpen als actualiteiten, cultuur, informatie en educatie brengt.

De presentatoren zijn Willeke Bergman, Harrie Woldendorp, Henk Guchelaar en Geert Smit.

De aflevering van zaterdag zal worden gepresenteerd door Geert Smit.