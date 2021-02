Jasper Wever staat in de liveshows van The Voice Of Holland

NIEUW BUINEN – Jasper Wever staat in de finale van de talentenjacht The Voice of Holland.

Op 20 november was de 28 jarige Jasper Wever te zien in The Blind Auditions van The Voice of Holland. In het dagelijks leven is Jasper opticien bij Specsavers in Stadskanaal, zingen is zijn hobby. Ondanks dat hij geen zangles heeft gehad en geen podiumervaring heeft, overtrof hij zijn eigen en ieders verwachting en draaiden na zijn vertolking van When We Were Young van Adele alle vier de juryleden hun stoelen. Jasper kon kiezen uit Ali B, Waylon, Anouk en Jan Smit als coach. Hij koos voor de laatste.

Twee weken geleden zagen we Jasper terug bij The Battles. Samen met René Jonker uit Den Bosch vertolkte hij het nummer Zoutelande van Blöf en Geike Arnaert. Na lovende woorden van de juryleden koos Jan Smit voor Jasper.

Vanavond moest hij zich opnieuw bewijzen. De coaches mogen maar twee kandidaten meenemen naar de finale, dus de druk was groot. Dat was ook te merken, want bij de inzet van het liedje Have You Ever Really Loved a Woman van Bryan Adams, ging het helemaal mis. Gelukkig kreeg Jasper een herkansing en zong hij de sterren van de hemel. Dit vond ook coach Jan Smit. Hij gaf Jasper een plek in de finale.

De eerste liveshow is volgende week te zien bij RTL 4.