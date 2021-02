DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 20 februari 13.00 uur en 22 februari 08.00 uur zijn in de Pannenborgstraße in Weener kentekenplaten gestolen. Het betreft twee kentekenplaten van twee aanhangers en een kentekenplaat die aan de voorkant van een VW bus bevestigd waren.

Meppen

Gistermiddag is rond één uur op de B402 in Meppen een bedrijfsbus in brand gevlogen. De 58 jarige bestuurder reed met de brandende bus eerst achterop een voor hem rijdende auto en zette vervolgens de wagen aan de kant. De beide bestuurders bleven ongedeerd. De bus brandde volledig uit. Het vuur werd door de brandweer van Meppen geblust. De schade wordt op 72.000 euro geschat. De weg is ter hoogte van de brand enige tijd volledig afgesloten geweest. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Meppen

In de nacht van zondag op maandag werd de politie meerdere keren gebeld over een persoon die zich zonder toestemming op privé terreinen ophield. Hij werd onder anderen aan de Bramweg en de Weißdornweg in Meppen gezien. Zondagavond zijn rond half twaalf bij een woning aan de Moorgraben vernielingen gepleegd. De man met een Oost Europees uiterlijk werd op 35-45 jaar geschat. Hij droeg een lichtgrijs gebreid vest en zwarte Adidas schoenen met een witte zool. Ondanks een zoektocht in de omgeving heeft de politie deze persoon niet aangetroffen.

Haren

In de nacht van maandag op dinsdag is ingebroken bij een schuur aan de Segberg in Haren. Er ontstond voor 1.000 euro schade. Het is niet bekend wat er is gestolen.

Meppen/Rheine

Gisteren werd in Meppen een oudere man zogenaamd door de politie van Berlijn gebeld met de mededeling dat zijn zoon een dodelijk ongeval had veroorzaakt en dat hij in de gevangenis was beland. De man zou weer vrij komen als zijn vader een bepaald bedrag in contant geld zou betalen. De “agent” zou het geld persoonlijk komen afhalen. Ze zouden zich om half vijf voor het gerechtsgebouw in Rheine treffen.

De “agent” was tussen 40 en 45 jaar, 1.60-1.70 m lang, met een gedrongen postuur en donker haar. Hoeveel geld het slachtoffer is afgetroggeld is niet bekend gemaakt.