Ook dit jaar geen paasvuren in Emsland

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 26 februari, 08.00 uur. Door John Havinga

NOORDWESTENWIND EN ZONNIGE DAG

Het wordt een mooie vrijdag met veel zon en een noordwestenwind. De zon gaat uitbundig schijnen en het blijft droog. De noordwestelijke wind voert wel koelere lucht aan. De maximumtemperaturen komen te liggen rond 9 graden.

Vannacht zijn er brede opklaringen en het koelt tot 1 of 2 graden. Samen met rustige condities gaat er op uitgebreide schaal mist ontstaan. Waar we ook morgen eerst nog mee te maken zullen hebben. Uiteindelijk lost die wel op en krijgen we morgen een vrij zonnige dag, met enkele stapelwolken en zon. De maximumtemperatuur ligt morgen rond 9 graden.

De dagen daarna wordt het weer wat koeler met ‘nog maar’ 6 tot 8 graden. Er is geregeld zon, overwegend droog weer. Wel is er gedurende de nachten een toenemende kans op nachtvorst met later volgende week wellicht nog een nacht met een minimumtemperatuur van -1 of -2 graden.