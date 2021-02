Sportieve activiteit “Straatnamenpuzzeltocht” voor 55-plussers

VEENDAM – Op vrijdag 5 maart 2021 organiseert Veendam Beweegt de maandelijkse sportieve activiteit voor 55-plussers. Deze maand spelen we een straatnamenpuzzeltocht. De activiteit kan gedaan worden in duo’s of individueel.

Straatnamenpuzzeltocht

Tijdens een wandeling van ongeveer 4 kilometer gaan de deelnemers opzoek naar de verschillende straatnamen. Deze straatnamen worden geplaatst in een puzzel. De wandelingen gaat door de verschillende straten en dat zal leiden tot de uitkomst van de puzzel. De Straatnamenpuzzeltocht start op het Jan Salwaplein 1 in Veendam.

Extra activiteit

Om in beweging te blijven tijdens de aanhoudende lockdown wordt er in maart een extra sportieve activiteit georganiseerd voor senioren. Op vrijdag 19 maart 2021 wordt er Footgolf gespeeld in Borgerswold. Footgolf is een combinatie van wandelen, voetbal en golf. Tijdens de wandeling van ongeveer 2 kilometer worden opdrachten gedaan met een voetbal.

Aanmelden voor een activiteit

Beide activiteiten vinden ‘s ochtends plaats tussen 9.45 uur en 11.00 uur. In verband met de corona richtlijnen vindt de start niet gezamenlijk plaats en is aanmelden noodzakelijk. Na het aanmelden wordt in overleg een starttijd afgesproken. Deelnemen kan in duo’s, maar het is ook mogelijk om alleen aan de activiteit deel te nemen. Opgeven kan telefonisch via 06 86856864 of per mail: veendambeweegt@veendam.nl. Deelname kost € 2,- per persoon en alle deelnemers krijgen onderweg een kopje koffie of thee aangeboden.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld.

Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veedambeweegt.nl

Ingezonden