Veel ideeën voor volkstuinen in Oldambt

OLDAMBT – Eind vorig jaar heeft gemeente Oldambt besloten om het beheer van de volkstuinen uit te besteden. Daarmee wil Oldambt vooral een impuls geven aan de maatschappelijke effecten van de tuinen. Wethouder Jurrie Nieboer legt uit: “We zijn op zoek naar een partij die de samenwerking opzoekt met bijvoorbeeld voedselbanken, wijkrestaurants, scholen en dagbestedingsorganisaties. Zij kunnen op allerlei manieren profiteren van de oogst uit de volkstuinen

Ideeën voor Oldambtster volkstuinen

De gemeente riep op om plannen en ideeën voor het beheer van de volkstuinen door te geven. En aan die oproep werd gehoor gegeven. Nieboer: “Een aantal volkstuinen in onze gemeente worden al goed gebruikt door inwoners die zelf geen tuin hebben. Maar we hebben ook nog een aantal ongebruikte tuinen en stukken landbouwgrond die ingezet kunnen worden als tuin. Voor die lege tuinen zijn meerdere ideeën binnengekomen, zoals het planten van fruitbomen, het aanleggen van een voedselbos of het creëren van een permacultuur.”

Op zoek naar ideeën voor Nieuwolda, Drieborg en Bad Nieuweschans

De gemeente heeft nog geen contact kunnen krijgen met beheerders en gebruikers van de volkstuinen aan de Molenhorn in Nieuwolda, de Oudedijk in Drieborg en de Rusthoflaan in Bad Nieuweschans. Bent u of kent u iemand die daar meer over weet? Of heeft u ideeën voor deze tuinen? Neem dan contact op met de gemeente.

Oproep

Bent u geïnteresseerd in een functie als bestuurslid voor de nog op te richten volkstuinverenging of heeft u een goed idee voor één van de volkstuinen in Oldambt? Geef dat dan vóór 1 april door aan de gemeente via info@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00. Ook als u een volkstuin wil huren kunt u dat doorgeven aan de gemeente.

