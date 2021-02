Veiligheidsregio Groningen start campagne ‘Eerste Hulp Ben Jij’

GRONINGEN – Veiligheidsregio Groningen start vandaag een nieuwe campagne risicocommunicatie. Met ‘Eerste Hulp Ben Jij’ wil de veiligheidsregio Groningers informeren over risico’s in onze provincie en hoe je je hierop kan voorbereiden. Samen met gezin, buurtgenoten of collega’s. Thuis, in de wijk, op je werk of op school. Want bij een noodsituatie zijn mensen altijd eerst op zichzelf aangewezen. En voorbereid zijn draagt bij aan een veilig en gezond Groningen.

De campagne helpt mensen zich voor te bereiden op een noodsituatie, zodat ze zichzelf en anderen kunnen helpen. Want in tijden van nood helpen mensen elkaar. ‘Juist dit zagen we ook terug tijdens de aardbevingsoefening in Zuidwolde’, vertelt directeur Wilma Mansveld. ‘De boodschap was toen hard, maar eerlijk: als we te maken krijgen met zo’n zware beving, dan zijn jullie de eerste uren op jezelf aangewezen. Wij hebben in Nederland fantastische hulpdiensten, maar die zijn er niet direct. En helemaal niet bij een zware aardbeving vanwege de vele meldingen, maar ook omdat onze eigen medewerkers dan getroffen kunnen zijn. De inwoners van Zuidwolde vroegen ons de ervaringen breder te delen. Om ook andere dorpen en wijken te helpen. EHBJ is hier het resultaat van.’

Verschillende risico’s

Tegelijkertijd is een zware aardbeving niet het enige risico in Groningen. Mansveld: ‘Ook bij stroomuitval, een overstroming, brand of een cyberaanval ben jij de eerste hulp. Je kan iets doen om het risico te verkleinen. En je kan je voorbereiden op wat je moet doen als het je onverhoopt overkomt. Wat zit er bijvoorbeeld in een noodvoorraad? Wat doe je als je plotseling je huis moet verlaten? Wat doe je als je de sirene in je wijk hoort? En wat kun je in deze situaties voor een ander betekenen, iemand die misschien wat extra hulp nodig heeft? Denk erover na, praat erover met elkaar en ga samen aan de slag. Want de eerste hulp ben jij!’

Samen met inwoners

De kracht van EHBJ ligt in lokale samenwerking. Met bewoners, dorp- en wijkverenigingen en gemeenten, maar ook bijvoorbeeld met het Rode Kruis. Op initiatief van dorp- of wijkverenigingen organiseert de veiligheidsregio EHBJ-buurtbijeenkomsten. Om met inwoners te praten over de risico’s in hun buurt, over EHBJ en ze op weg te helpen met het EHBJ-buurtplan. ‘Het buurtplan is gemaakt met bewoners en is een concreet resultaat van de aardbevingsoefening’, vertelt Mansveld. ‘Er is vaak al veel beschikbaar aan mensen en middelen in dorpen en wijken. Mensen die ehbo kunnen verlenen of kunnen reanimeren, mensen die handige materialen en hulpmiddelen hebben. Het buurtplan maakt dit inzichtelijk. En dat niet alleen, het zet je ook aan het denken welke buurtgenoten misschien wat extra hulp nodig hebben tijdens een noodsituatie. Mensen die slecht ter been zijn, blind of slechtziend. Ken elkaar, werk samen en help elkaar.’

Gezamenlijk initiatief

EHBJ is een initiatief van Veiligheidsregio Groningen en partners, waaronder de Groningse gemeenten, Rode Kruis, Vereniging Groninger Dorpen en Univé Noord-Nederland. De campagne is mogelijk gemaakt door het Nationaal Programma Groningen. Dit programma ondersteunt initiatieven die een bijdrage leveren aan een goede toekomst voor elke Groninger.

