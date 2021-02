Frits Bergman ontvangt eerste exemplaar rapport Nieuw licht op het ‘Huis van het Nieuwe Licht’

TER APEL – Vandaag werd in Museum Klooster Ter Apel het rapport Nieuw licht op het ‘Huis van het Nieuwe Licht’ gepresenteerd.

Vanmiddag werd door Jim Klingers en Hans Ladrak het rapport: Nieuw licht op het ‘Huis van het Nieuwe Licht’; een bouwhistorische opname van het Kruisherenklooster Ter Apel, gepresenteerd. De heer Frits Bergman, voorzitter van het bestuur van de Stichting Museum Klooster Ter Apel, ontving het eerste exemplaar.

In dit grondige bouwhistorische rapport komen nieuwe inzichten boven betreffende de geschiedenis van het Klooster Ter Apel. Het kruisherenklooster van Ter Apel is als UNESCO top-100 monument een van de belangrijkste historische bouwwerken van Nederland. Als ‘best bewaarde middeleeuwse plattelandsklooster van Nederland’ duikt het gebouw op in allerlei publicaties, van populair tot wetenschappelijk. De eensluidende bouwgeschiedenis die daarbij vaak te vinden is, wekt op het eerste gezicht de indruk dat de bouwhistorie van het klooster al behoorlijk goed is uitgezocht. Dit blijkt zeer betrekkelijk te zijn. Er zijn door de eeuwen heen enkele onderzoeken naar het gebouw geweest, maar nooit een gedegen gedetailleerd onderzoek.

De Stichting Museum Klooster die samen met Adema Architecten de mogelijkheden bekijkt hoe het museum klooster beter toegankelijk en publieksvriendelijker kan worden gemaakt, heeft deze kans aangegrepen eindelijk het hele gebouw bouwhistorisch te laten onderzoeken. Zo ontstaat er een diepgaande biografie van het gebouw. Hans Ladrak en Jim Klingers van Battjes & Ladrak en Klingers Bouwhistorie & Restauratie kregen de opdracht.

Nieuwe inzichten

Het Klooster blijkt ouder dan uit drie eerdere onderzoeken is gebleken.

Hoogstwaarschijnlijk heeft er voor het Kruisheren Klooster ook een gebouw gestaan. Daarvoor heeft er een boeren nederzetting gestaan, zo blijkt uit vondsten van de opgraving tijdens de nieuwbouw van de laatste vleugel. Uit bodemonderzoek en vondsten is gebleken dat hier een boerderij type Gasselte B is gevonden uit 1000-1100 na Christus. Het zou verondersteld kunnen worden dat er vanaf die tijd permanente bewoning is geweest.



Ter Apel was in de Middeleeuwen een centraal punt op een doorgaande wegen op een hoger gelegen zandgrond van Westerwolde. De zandrug was weliswaar minder vruchtbaar, maar bood meer bescherming tegen het hoge water van de rivier de Eems. Wanneer je een denkbeeldige lijn trekt van de stad Groningen naar het Duitse Munster en teruggaat in Middeleeuwen, dan zou Ter Apel ongeveer op een derde van de route liggen. In de Middeleeuwen zou reizen van Groningen naar Ter Apel een dag kunnen duren.



Het Klooster in Ter Apel was belangrijker dan tot nu toe werd verondersteld, zo blijkt uit het nieuwste onderzoek. Het had naast de functie als klooster ook een gastenverblijf en een keuken. Dit was een aanbouw rechts bij de huidige ingang. De fundamenten liggen voor een deel nog in de grond.

Ook de bezittingen van het Klooster waren groter dan tot nu toe bekend was. Het strekte zich uit in zuidelijke richting tot aan gemeente Emmen, westelijke richting tot aan Nieuw Weerdinge en noordelijke richting tot aan de huidige Nulweg.



Zo is de vondst van de Valtherbrug een voorbeeld van een weg naar Ter Haar/Ter Apel. Tussen de rivier de Eems en de zandrug Westerwolde lag het onbegaanbare Bourtangermoeras; een natuurlijke barrière. En toch waren er contacten tussen de Duitse steden lans de rivier de Eems en het Kruisheren Klooster. Een weg door het moeras heet Tange. Het Klooster van Ter Apel was een nauw verbonden met het Klooster van het Duitse Bentheim. (Info: André Dümmer)

Het onderzoek vond plaats in de periode augustus 2019-november 2020. In deze tijd vielen de maatregelen die door de coronacrisis werden genomen, waardoor de voortgang enigszins belemmerd werd. Desondanks kon er vaak in het klooster worden gewerkt toen het officieel gesloten was voor publiek. Het onderzoek viel samen met het project van Freek Lagerweij van Jules Media om het middeleeuwse klooster in virtual reality na te maken. Voor dit project was een getrouwe reconstructie van het klooster en de kloosterenclave gewenst, waaruit een inspirerende uitwisseling van ideeën naar voren kwam.

Deze bijzondere biografie van het gebouw zal binnenkort in gedrukte vorm te koop zijn in de museumwinkel van Museum Klooster Ter Apel.

Foto’s: André Dümmer