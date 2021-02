Leer Gronings tijdens webinar Grunneger Toal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 27 februari, 08.00 uur. Door John Havinga

NEVELIGE START | VRIJ ZONNIG WEEKEND

Vannacht waren er brede opklaringen en het koelde af tot 3 graden. Daardoor is het minder afgekoeld dan verwacht en is de mist uitgebleven. Er is wel mist en slecht zicht gekomen in het westen van het land. We krijgen vandaag een vrij zonnige dag, met enkele stapelwolken en veel zon. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond 9 à 10 graden.

Morgen krijgen we te maken met veel bewolking, nadat er komende nacht nevel en mist kan ontstaan. De minimumtemperatuur ligt iets boven het vriespunt rond 1 graad. De mist gaat tevens gepaard gaat met laaghangende bewolking. De mist zal zondag wel weggaan, maar de lage bewolking zal waarschijnlijk de hele dag hardnekkig zijn. Het wordt morgen dan ook niet warmer dan 6 graden.

De dagen daarna blijft het wat koeler met maximaal 6 of 7 graden. Alleen dinsdag en woensdag is het even 9 of 10 graden. Er is meestal vrij veel zon met overwegend droog weer. Gedurende de nachten is er komende week een toenemende kans op nachtvorst met een paar nachten met een minimumtemperatuur van -1 of -2 graden.