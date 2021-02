Man gewond bij steekpartij Foxhol

FOXHOL – Bij een steekpartij aan de K. Nieboerweg in Foxhol is vanavond een man gewond geraakt.

Vanavond heeft rond 21.10 uur in een woning aan de K. Nieboerweg in Foxhol een steekincident plaatsgevonden. Het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse en verleende medische zorg aan het slachtoffer om hem daarna naar het ziekenhuis over te brengen. De man was aanspreekbaar.

In de woning zijn zes verdachten (mannen) aangehouden voor betrokkenheid bij dit steekincident. Alle verdachten werden naar het cellencomplex in Groningen gebracht en daar ingesloten. Zij worden op een later moment gehoord over hun betrokkenheid bij het steekincident.

De toedracht van het incident is nog niet bekend. De politie is begonnen met een uitgebreid onderzoek om helder te krijgen wat in de woning is gebeurd. Onder meer zal de forensische opsporing sporenonderzoek in het pand verrichten. Daarnaast wordt bij de verdachten sporenmateriaal veiliggesteld.