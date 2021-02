Odyssey of the Seas onderweg naar zee

PAPENBURG – Vanorgen vertrok het cruiseschip de Odyssey of the Seas uit Papenburg.

Al op 28 november heeft de Odyssey of the Seas Baudock II van de Meyer Werft verlaten. In de weken daarna werd de binnenkant van het schip verder afgebouwd en ingericht. Ook zijn verschillende tests gedaan.

Het cruiseschip is 347,1 lang, 41,4 meter breed en weegt 169.000 ton en biedt plaats aan 4.284 passagiers. De toekomstige eigenaar is Royal Carribean International. Het is het vijfde schip dat Meyer Werft voor deze rederij heeft gebouwd. Eerder werden de cruiseschepen: Quantum of the Seas, Anthem of the Seas, Ovation of the Seas en Spectrum of the Seas gebouwd.

Vanmorgen vroeg begon de Odyssey of the Seas aan haar eerste reis over de Eems naar zee. Daarna zal het schip aanleggen in de Eemshaven, waarna op zee diverse testen worden uitgevoerd. In de loop van volgende week wordt het schip aan de rederij overgedragen.

De Odyssey of the Seas wordt door twee sleepboten van Lotsenbrüderschaft Emden achterwaarts over de Eems getrokken. Medewerkers hebben de tocht geoefend op de simulator in Wageningen, Nederland. In verband met het coronavirus worden extra veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Zo is er het minimum aantal personen aan boord.

De planning was als volgt:

Zaterdag:

ca. 03:30 uur: het schip werd in positie gebracht

ca. 04:00 uur passage van de sluizen in Papenburg

ca. 08:45 uur passage van de Friesenbrücke (Weener)

ca. 12:00 uur passage van de Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

Zondag:

ca. 00:30 uur passage Emssperrwerk (Gandersum)

ca. 03:30 uur het schip wordt in de buurt van Emden gedraaid en vaart dan naar de Eemshaven

Foto’s: Jacob Musch