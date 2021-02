Stoere motorrijders verrassen zieke Jason (update en rectificatie)

MUSSELKANAAL, NIEUW-WEERDINGE – Vandaag werd Jason verrast door een groep bikers.

Jason uit Nieuw-Weerdinge is ernstig ziek. Morgen viert hij zijn vierde verjaardag. Hij werd vanmiddag door een grote groep bikers in het zonnetje gezet. Dit werd in overleg en samenspraak met de ouders van Jason en de politie georganiseerd door CS-Riders.

De doelstelling van de CS Riders is simpel, het rijden van een motor met een bepaald doel. Dat doel was vandaag het verrassen van Jason uit Nieuw-Weerdinge. Motors, trikes, auto’s, hele dikke auto’s, en zelfs vrachtauto’s van meerdere stichtingen, alsmede free riders en vrienden verzamelden zich op meerdere plaatsen in Groningen en Drenthe. Zo verzamelden leden van Bikers for Animals zich op de Kerklaan in Musselkanaal. Daarna werd door alle groepen koers gezet naar motorhuis Bakker in Nieuw-Weerdinge.

Na een korte toespraak reden ze naar het huis van de ouders van Jason. Hij en zijn ouders genoten van de lange stoet motoren, trikes en auto’s die passeerden. Dit alles werd in goede banen geleid door de gele brigade van de CS-Riders.

Veel bikers hadden cadeautjes meegebracht. Deze lagen in een personenauto die ook mee reed in de stoet. De cadeautjes werden later door een aantal bestuursleden van CS-Riders bij Jason afgeleverd.

Jason lijdt, evenals zijn eenjarig zusje Chloë, aan de stofwisselingsziekte syndroom van Leigh. Bij deze zeldzame erfelijke ziekte sterven allerlei hersencellen af. De ziekte is niet te genezen. De gemiddelde levensverwachting voor beide kinderen is 5 tot 8 jaar.

De tourrit van CS-Riders was deze week niet de enige verrassing voor Jason. Na een oproep door zijn vader om Jason met een kaartje te verrassen kwamen duizenden kaartjes zijn kant op.

CS-Riders is een stichting die motorrijders en trikers vertegenwoordigt ongeacht merk of type motor of trike uit alle lagen van de samenleving. Hun activiteiten vinden plaats in het Noorden van het land. De leden van deze organisatie vormen een broederschap en zetten zich in voor kinderen die hen nodig hebben om wat voor een reden dan ook. CS-Riders biedt een bezoek, een schouder, een luisterend oor en hun vriendschap aan.

Kinderen kijken meestal op tegen motorrijders, stoere mannen en vrouwen op hun motor met bijbehorende kleding en gebruiken, voor velen een symbool van vrijheid. Juist deze mannen en vrouwen willen al deze kinderen laten weten dat ze niet alleen staan.

Bron: CS-Riders

Foto’s: Johan de Boer

Klik HIER voor meer filmpjes en foto’s.