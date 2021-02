Team Grasnapolsky lanceert bijzondere video

SCHEEMDA – Om de Toekomst te vieren lanceert Team Grasnapolsky vrijdag 5 maart om 21.00 uur een bijzondere video.

In fabriek De Toekomst werd 6, 7 en 8 maart 2020 de zevende editie van Grasnapolsky georganiseerd. Het was het tweede jaar op rij dat het winterfestival zich nestelde in voormalig strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda; het imposante gebouw met al haar oude machines. De organisatie keek terug op een succesvol festival, met als thema: ‘Ritme van de Tijd’. Een editie vol muziek, kunst, expedities, theater, literatuur en dans.

Gedurende het weekend waren er ook verschillende muzikale sessies in de omgeving, zoals in het Klokkengieterijmuseum en in de kerk van Scheemda. Verder waren er populaire proeverijen met verschillende streekproducten en een bingo met Opa Jan. Het festival werd afgesloten met een kartonfeest, waarbij bezoekers dansten met kartonnen attributen die ze zelf gedurende het weekend in elkaar hadden gezet.

Vandaag is het precies een jaar geleden dat de eerste Nederlander positief werd getest op het coronavirus. Dit had en heeft grote gevolgen, ook voor Grasnapolsky. In december maakte Mariska Berrevoets, directeur van Grasnapolsky, bekend dat het winterfestival werd verschoven naar het weekend van 14, 15 en 16 mei. Maar nog voor er definitieve plannen konden worden gemaakt werd hierdoor ook weer een streep getrokken. Vanwege het nog steeds heersende coronavirus mogen er voorlopig geen evenementen worden georganiseerd.

“We zagen lichtpuntjes in de verte en noemden ze Toekomst. Wij kijken ondanks alles toch vooral ook graag vooruit, gras waait mee met de wind” kopt Grasnapolsky vandaag in haar nieuwsbrief. Om de Toekomst te vieren lanceren ze vrijdag 5 maart om 21.00 uur een bijzondere video.

Het Team Grasnapolsky heeft hun vrienden van Blauwe Uur gevraagd om de Fabriek in de Toekomst te zetten, op muziek van Remy van Kesteren met zijn Analogue Robot Orchestra (ARO), op tekst van stadsdichter Myron Hamming. Het is een unieke samenwerking tussen partijen speciaal gemaakt voor dit moment.

Blauwe Uur

Audiovisueel kunstenaarscollectief Blauwe Uur is altijd een hoogtepunt op onze line-up. Eerder brachten ze onze vorige festivallocatie Radio Kootwijk al tot leven en sloten ze daar het laatste festival op die locatie af op magische wijze. Later openden ze ook de deuren van Fabriek de Toekomst met hun projecties. Nu zetten ze opnieuw de Fabriek in de Toekomst.

REMY. X ARO

Harpist Remy (van Kesteren) stond in 2019 al eens op Grasnapolsky en betoverde ons daar met zijn muziek en creativiteit. Nu is hij een unieke samenwerking aangegaan met Jurjen Alkema (van Blauwe Uur). Nadat ze elkaar leerden kennen tijdens Into The Great Wide Open bleek er een unieke creatieve klik tussen de twee. Jurjen ontwikkelde een Robotorkest, het ARO, dat bestaat uit kleine instrumentjes die zichzelf kunnen bespelen, door middel van elektromagneten die met een stampertje tikken op alledaagse voorwerpen. Een perfecte toevoeging aan de muziek van Remy. “Ik heb het Robotorkest perfect kunnen aanpassen op mijn optredens, die niet langer solo zijn met alleen mijn harp. Het Robotorkest kan deels op zichzelf staan en deels kan ik er invloed op uitoefenen door op mijn synthesizer en harp te spelen.’ aldus Remy. Voor Grasnapolsky speelt Remy een stuk gebaseerd op de tekst van Myron Hamming.

Myron Hamming

Net een maand stadsdichter van Groningen en hij blaast ons nu al omver met zijn beeldende woorden. Spoken-word artist Myron Hamming schreef speciaal voor dit videoproject een uniek gedicht over de Toekomst en hoop houden, als een warme jas op een koude winterdag.

De korte video gaat live op vrijdag 5 maart om 21.00 uur en is te bekijken via onze facebookpagina en website.

Dit project komt mede tot stand door steun van Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Groningen en Blauwestad.

Ingezonden