Diverdoatsie met Anton Smit, Adriaan Mollema en Luuk Houwing

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Diverdoatsie kwamen zaterdagmorgen Anton Smit, Adriaan Mollema en Luuk Houwing bij Pieter Huttinga op bezoek.



Het is half negen als ik op zaterdag 27 februari bij de studio van Radio Westerwolde aankom. Het licht brandt al, dus is technicus Julian Buist al aanwezig.

Als ik via de trap richting studio loop, hoor ik echter al meerdere stemmen. De eerste twee gasten van vanmorgen, Anton Smit en Adriaan Mollema zijn reeds gearriveerd en in druk gesprek met Julian.

Na een kort hallo ga ik eerst richting keuken om koffie en thee te zetten voor ieder. Kort daarna komt Anton mijn kant op, even wat eerste herinneringen ophalen van de periode dat we beide ‘d Olle Witte Schoule bezochten in Vriescheloo. We gaan met koffie en thee richting studio.

Kort voor negen arriveert ook de derde gast van vanmorgen, Luuk Houwing, die de luisteraars weer zal laten genieten van een nieuw, door hem geschreven verhaal over de gebeurtenissen vanuit Heubultjeburen. Negen uur zit iedereen klaar voor weer een gezellig uurtje Diverdoatsie, het programma op Radio Westerwolde voor de Groninger taal, kunst en cultuur.

Anton en Adriaan blikken terug op de lange tijd dat ze al met muziek bezig zijn. Beide zijn op jonge leeftijd begonnen. Anton op de gitaar en Adriaan op de toetsen. Anton geïnspireerd door de vele bekende bands die destijds discotheek Triton in Wedderveer aandeden. Z’n eerste LP van Jimmy Hendrix werd destijds gekocht bij muziekhandel Adams in Winschoten. Naast gitaarspelen ging hij ook teksten schrijven. Hij werd zanger/gitarist bij diverse, in eerste instantie, Engelstalige bandjes. Adriaan werd een fervent orgelspeler. Dit werd ook opgemerkt door enkele kerkraden die hem benaderden om bij kerkdiensten het orgel te bespelen. Daarnaast speelde hij orgel bij een aantal theaterproducties.

Anton en Adriaan kennen elkaar vanaf de tijd dat ze beide spelen in de in 1997 opgerichte rockband HardLabour uit Nieuwe Pekela. De groep begint met eigen werk, zowel Engels- als Groningstalig.

Begin 2016 komt de dubbel CD ‘Candy Night / Ken Die Nait’ uit. Een unieke – de titel verraadt het al – Engelstalige en Groningstalige dubbel-CD.

Door corona, waardoor het niet mogelijk was om wekelijks samen te repeteren, de tijd even stilstond, en staat, en er tijd is om na te denken over andere dingen, is de tekst van het in november 2020 verschenen nummer TIED, geschreven door Anton tot stand gekomen.

Samen met Adriaan en de geboren Nieuw Pekelder Niels Lingbeek van de Mastersound studio te Muntendam zijn ze er in geslaagd een hoogwaardig product te maken.

Dit smaakt naar meer en binnenkort zal er een nieuw nummer verschijnen. TIED wordt veelvuldig gedraaid op diverse radiostations en is verder o.a. te beluisteren via You Tube en Spotify.

Luuk Houwing ging in z’n gebeurtenissen vanuit Heubultjeburen in op de gevolgen van corona voor de pakketdiensten die dagelijks ontelbare keren voorbijkomen incl. de vele plastic verpakkingen en verpakkingen die nog weer eens worden opgevuld met plastic.

De techniek was in de uitstekende handen van Julian Buist.

Presentatie en muziekkeuze Pieter Huttinga.



Tekst: Pieter Huttinga

Foto’s: Geert Smit



Het programma is terug te luisteren via de link van Diverdaotsie op https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/westerwolde-gemist/.