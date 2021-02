Kandidaat-Tweede Kamerlid Lea van der Tuin-Kuipers op werkbezoek in de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal

WESTERWOLDE, STADSKANAAL – Vrijdag gingen Kandidaat-Tweede Kamerlid Lea van der Tuin-Kuipers en Raadslid Wilt Meendering op werkbezoek in de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal.

De eerste ondernemer waaraan Lea van der Tuin en Wilt Meendering een bezoek brachten was Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Daar vertelden Geert en Bertil Mulder, MKB ers in coronatijd, hoe ze creatief hun zaak draaiende houden. Hiervoor gebruiken zij onder anderen een mobiele showroom.

Het volgende bezoek was aan Bioboerderij Landleven in Onstwedde. Daar kregen ze een rondleiding. Gonda Luring vertelde vol passie over de wijze waarop zij op biologische wijze hun koeien houden. Bij Bioboerderij Landleven word o.a. biologische kaas gemaakt die verkocht wordt in hun boerderijwinkel.

Na de lunch werden Lea en Wilt aan de Korteweg (t.o. het MFA in Sellingen) door leden van het bestuur van de Woonhof Sellingen: Herman Weinans, Nelleke Dragt, Annie Veneman en Bouwie Huiting, bijgepraat over hun plannen voor een woonhof in Sellingen. Een hof waar ouderen, mensen die zorg nodig hebben, maar ook jeugdigen kunnen komen wonen. In totaal willen ze daar graag meer dan twintig woningen realiseren.

Tenslotte werd het MOWI Museum Westerwolde in Bellingwolde bezocht. Daar overhandigde Lea een taart aan directeur Obby Veenstra. Dit als steuntje in de rug. Het MOW aan de Hoofdweg in Bellingwolde is door de maatregelen rond het coronavirus vorig jaar beperkt open geweest en is nu helemaal gesloten.

Lea van der Tuin sprak met directeur Obby Veenstra van het museum onder meer over de posteractie ‘#het MOW boven je bank’, nieuwe tentoonstellingen en de hoop om binnenkort weer open te gaan.

Culturele troost

Het museum bedacht vorig jaar tijdens de eerste lock down de actie #het MOW boven je bank, waarmee iedereen een gratis afbeelding kan afhalen met daarop een aantal kunstwerken en cultuurhistorische objecten uit de eigen collectie van het MOW. Zo komt de collectie als cadeautje naar het publiek toe en biedt het een beetje culturele troost.

De poster met afbeelding van de Westerwoldse Aa van Ploegschilder Jan Altink is al 500 keer uitgegeven. In de loop van dit jaar mag het publiek bepalen via een stemronde op de website van het museum welke andere collectie-items op de volgende posters verschijnen.

Waardering voor de actie

Lea van der Tuin heeft veel waardering voor het initiatief. “Het is mooi om te zien dat het museum in deze moeilijke tijd met zo’n positieve actie is gekomen en vol plannen zit als het museum straks weer open kan. De posteractie wordt ook gewaardeerd door de mensen gezien het grote aantal posters dat is opgehaald.”

‘We doen het samen’

Lea van der Tuin-Kuipers staat op plaats 32 op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. De komende weken gaat ze verschillende organisaties, instellingen en ondernemers in de provincie Groningen een steuntje in de rug bezorgen. Onder het motto ‘We doen het samen’ voert ze (online)gesprekken.

Het MOW I Museum Westerwolde

Het MOW ontwikkelt steeds nieuwe museale/culturele programma’s, waarbij mensen iets van de unieke culturele betekenis van het Groninger platteland, speciaal Westerwolde, kunnen ontdekken.

Meer informatie over het museum: www.hetmow.nl.

Ingezonden

Foto’s: Catharina Glazenburg en ingezonden door CDA