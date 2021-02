Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 28 februari, 09.00 uur. Door John Havinga

EEN GRIJZE EN MISTIGE DAG

Vandaag hebben we te maken met mist en veel bewolking. Het kwik is gezakt tot -1 graad. De mist gaat tevens gepaard gaat met veel laaghangende bewolking. De mist zal in de loop van de dag wel weggaan, maar de lage bewolking zal de hele dag hardnekkig blijven. Het wordt vanmiddag dan ook niet warmer dan 6 graden. Vannacht blijft het grijs, bij minimaal 1 of 2 graden.

Morgen houden we ook die laaghangende bewolking en de zon komt er niet aan te pas. De maximumtemperatuur ligt daarbij rond 5 à 6 graden en de matige wind komt uit het oosten tot noordoosten. In de nacht naar dinsdag kan het een graadje vriezen, met enkele opklaringen.

Dinsdag wordt een mooie dag met flink wat zonneschijn. Alleen in de ochtend is er nog even mist of nevel. De maximumtemperatuur komt daardoor meteen ook weer hoger te liggen rond 10 graden. Een leuke dag!

De dagen daarna krijgen we veranderingen. Tot en met woensdag blijft het 10 graden en komt er ook vrij veel zon en droog weer. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig met buien of regen. Het wordt ook weer kouder, met maximumtemperaturen rond 5 of 6 graden. In de nachten vriest het vaak, tot -2 of -3 graden.