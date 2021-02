Nieuwe vogelkijkhut Polder Breebaart ook toegankelijk voor minder validen

TERMUNTEN – De nieuwe vogelkijkhut in Polder Breebaart is nu ook beter toegankelijk voor minder validen.

Polder Breebaart is een natuurgebied ten oosten van Termunten. In deze voormalige polder, waar het getij is teruggebracht, kunt u vanuit de vogelkijkhut prachtig de steltlopers bekijken, die hier met name in augustus met tienduizenden tegelijk vertegenwoordigd zijn. In het korte bestaan van deze polder zijn er al meerdere bijzondere soorten waargenomen, zoals breedbekstrandloper, gestreepte strandloper, roodhalsgans, witvleugelstern, grauwe franjepoot, zwarte ooievaar en zeearend.

De openbare vogelkijkhut in Polder Breebaart is opgebouwd op de oude plek aan de rand van de plas, waar een tijdelijke wand stond. Ook is er een coupure (een ‘gat’) in de dijk langs de Dallingeweersterweg gemaakt, zodat de hut ook voor minder validen goed toegankelijk is. Men hoeft niet meer over de dijk maar kan er dwars doorheen!

De bouw is onderdeel van het natuurherstelproject Polder Breebaart.

Naast een openbare hut is er de luxe fotohut van Han Bouwmeester Natuurfotografie. Han Bouwmeester is de grondlegger en pionier van het bouwen en verhuren van schuilhutten in Nederland en België waaruit fraaie foto’s te maken zijn van vogels en andere dieren. Er staan comfortabele bureaustoelen, er is apparatuur om camera’s op te plaatsen en voor de koude dagen is verwarming aanwezig. Bezoekers worden via een verdekt aangelegd betonnen pad naar de hut geleid. Ze komen de ruimte binnen via een trapje. Door de verdiepte ligging kunnen ze op het niveau van het water naar buiten kijken. Deze hut is niet openbaar toegankelijk, maar kan voor een dag gehuurd worden.

Bron: Het Groninger Landschap

Foto’s: Mazzelmoaze