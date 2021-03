Arthur van Dooren, PVV-kandidaat Tweede Kamerverkiezingen 2021

PEKELA – De grootste oppositiepartij in de Tweede Kamer is de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Vorige maand lanceerde hij de kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen in maart. Daarop staan veel bekenden, maar ook nieuw talent. Een van de nieuwkomers is Arthur van Dooren, fractievoorzitter van de PVV in de gemeente Pekela.

Wie is Arthur?

“Mijn naam is Arthur van Dooren en ik woon sinds 2007 in de gemeente Pekela. Sinds 2018 mag ik met mijn broer Roland, namens de PVV, zitting nemen in de Pekelder gemeenteraad.”

Waarom in de politiek voor de PVV?

“Na de moord op Pim Fortuijn begon ik mij echt te verdiepen in de politiek en viel alles op zijn plaats bij de PVV. Daarna kwam er een oproep vanuit de provinciale PVV-fractie om een fractie te vormen was dit voor mij het moment om actief te worden en niet langer lans de zijlijn te staan. Inmiddels hebben wij een stabiele lokale fractie opgezet met daarin veel enthousiaste Pekelders. De PVV strijdt tegen armoede en is voor goede voorzieningen. Ook willen wij dat Pekelders meer gaan meebeslissen over belangrijke thema’s.”

Wat heeft de PVV tot nu toe bereikt in Pekela?

“In de korte tijd dat wij in de gemeenteraad zitten zal er geen schaalvergroting plaatsvinden van zonneparken. Pekelders moeten kunnen genieten van de natuur, rust en ruimte. Daar past geen zonnepark bij.”

Wat vind jij de interessantste maatschappelijke thema’s?

“Gemeentelijke belastingen, meer sociale en betaalbare huurwoningen voor starters en het overeind houden van sociale voorzieningen.”

Hoe kom jij de coronatijd door?

“Wij houden ons aan de regels en de avondklok is natuurlijk wel een obstakel als je bij vrienden wilt zijn, maar voor de ondernemers, winkeliers en mensen met contactberoepen zijn de coronamaatregelen verschrikkelijk.”

Waarom moeten mensen op jou stemmen?

“Burgers hebben vaak goede ideeën en weten wat ze willen. Daar staat een overheid tegenover die niet meer voor de Nederlander opkomt. Tradities worden overboord gegooid, landschappen worden vol gezet en verontreinigd met windmolens en zonnepanelen (glas, metaal en chemische troep), feestdagen worden om zeep geholpen, christelijke normen en waarden verdwijnen. De politieke correctheid slaat door. Veel is racisme en klimaat. Gezond verstand is er niet meer bij. Als nuchtere Groninger ben ik van mening dat Groningers recht hebben op werk, goede voorzieningen, een betaalbare eigen woning of huurwoning zonder dure warmtepomp. Op een snelle schadeafhandeling van de aardbevingsschade, geen windturbines en zonneparken. Den Haag heeft het Noorden nodig net als dat het Noorden Den Haag nodig heeft. De PVV is er voor u!”

Info over Arthur:

Naam: Arthur van Dooren

Geboren: Maassluis, 1970

Woont in Pekela sinds: 2007

Functie: Fractievoorzitter PVV Pekela, kandidaat-Kamerlid PVV (lijst 2) op plek 43

Weblink: https://www.pvv-groningen.nl/49-ongecategoriseerd/735-arthur-van-dooren

Voorstelfilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VR5mDFa1X9w

Ingezonden