Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 1 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OVERWEGEND BEWOLKT

Het is ook vandaag eerst nevelig en een beetje mistig, al is er van dichte mist geen sprake. De wind is vanochtend zwak tot matig uit het oosten en de temperatuur is 3 tot 5 graden. Vanmiddag blijft het ook lang bewolkt, maar de zon kan net als gisteren lokaal doorbreken. De maximumtemperatuur is 6 a 7 graden, de wind blijft zwak tot matig uit oost tot noordoost.

Morgen waait de wind uit oost tot zuidoost en dat is gunstiger voor de zon. Vanavond en vannacht is het op veel plaatsen nog nevelig, maar morgen zal de zon sneller doorbreken en dat wordt dan ook een mooie dag met vrij veel zon. De temperatuur klimt daarmee tot ongeveer 12 graden. Na morgen is het woensdag lekker zacht met maximum rond 13 graden, veel zon, en wat hoge bewolking.

Maar donderdag draait de wind naar het noorden en dan blijft het bij 7 of 8 graden, met meer bewolking en een regenbui. Vrijdag is er zelfs kans op een regen- of sneeuwbui met minimum rond 0 en maximum rond 5 graden. Het volgende weekend is koud met ’s nachts lichte vorst en overdag 5 of 6 graden.