Martini Ziekenhuis voert knieoperaties uit in Roozendaal

GRONINGEN, ROOZENDAAL – De komende maanden gaat het Martini Ziekenhuis ruim 100 patiënten met meniscusletsel versneld opereren. Niet in het Martini Ziekenhuis, maar op een andere locatie. De eigen orthopeed en anesthesioloog gaan mee met de patiënt. Donderdag 25 februari startte de eerste reeks van operaties.

Andere opties verkennen om patiënten te helpen

‘Als orthopeed wil ik een patiënt graag snel en goed helpen. Door de COVID zorg in ons ziekenhuis is de ruimte op onze operatiekamers beperkt. Daarom hebben we andere opties verkend om patiënten met meniscusletsel te helpen, legt orthopedisch chirurg Maarten Huizinga, uit. Orthoparc Rozendaal bij Arnhem biedt een mooie oplossing. Wij opereren op een locatie die alle voor ons noodzakelijk voorzieningen heeft. De patiënt moet op de dag van de operatie reizen, maar voorbereiding op de operatie en nabehandeling gebeuren gewoon in Groningen. De patiënten die ik spreek zijn vooral blij dat ze geholpen worden door hun eigen arts en op niet al te lange termijn,’ vertelt Maarten Huizinga.



Eigen team

Maarten Huizinga: ‘Niet alleen de orthopeed, maar ook de anesthesioloog, de medisch specialist verantwoordelijk voor de verdoving en pijnbestrijding, gaan mee. Wij vinden dat heel belangrijk. Anita ten Hagen onze anesthesioloog heeft echt heel veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Samen vormen wij een team en zijn op elkaar ingespeeld. De anesthesioloog keurt elke patiënt en bepaalt of deze de operatie kan ondergaan.’

Meer patiënten zien

Maarten Huizinga: ‘We kijken heel zorgvuldig welk type operaties het beste buiten ons ziekenhuis gedaan kan worden. Het gaat om te beginnen om een operatie die in dagbehandeling kan worden gedaan, zoals een kijkoperatie in de knie. Na deze ingreep gaan mensen gewoon weer naar huis. We weten dat mensen met meniscusletsel vaak in een wat jongere leeftijdsgroep vallen. Zij zijn vaak makkelijker in staat om naar de andere locatie te reizen. ‘Na een operatie herstellen zij makkelijker en kunnen vaak relatief snel hun dagelijks leven weer oppakken. Doordat we deze groep buiten ons ziekenhuis behandelen, is in ons ziekenhuis juist weer meer ruimte voor operaties die we niet elders uit kunnen voeren. Het grijpt allemaal in elkaar. Op deze manier helpen we de komende tijd dus meer mensen.’

Van de pijn af

De 49-jarige Maurice Straatman is blij met deze optie. ‘Ik liep al lang rond met klachten en wilde graag van de pijn in mijn knie af. Toen deze optie werd voorgelegd heb ik direct ja gezegd. Voor zover een operatie dat kan zijn, was het een prettige ervaring. Alles liep soepel van opname tot ontslag. Na de operatie had ik wel even wat pijnklachten, maar inmiddels loop ik al weer rond.’

Ontdekken

Tot en met juni 2021 zijn er tien van deze operatiedagen gepland met zo’n 10 patiënten per dag. Voor de patiënten maakt het qua kosten niet uit, deze zijn gelijk aan een behandeling in het Martini Ziekenhuis. Maarten Huizinga knikt: ‘In deze tijd moet je denken in andere mogelijkheden. We opereren om nu ook extra op zaterdagen. Dit doen we in onze vrije tijd, omdat wij vinden dat onze patiënten al lang genoeg hebben moeten wachten. We moeten samen ontdekken hoe we in de zorgvraag kunnen voorzien, zodat we onze patiënten helpen en zij verder kunnen gaan met hun leven.’

Bron: Martiniziekenhuis