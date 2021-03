Raadslid Anton Reinders stapt uit SP-fractie

STADSKANAAL – SP afdeling Stadskanaal is geschrokken van het opstappen van raadslid Anton. Hij heeft zijn vertrek uit de fractie aangekondigd en neemt zijn zetel mee. De fractie en het bestuur van de SP-Stadskanaal, zijn zwaar teleurgesteld. Wat het extra wrang maakt is dat Anton nog maar net een jaar geleden was aangeschoven als raadslid.

Volgens Anton zou het vertrek te maken hebben met de koers van de landelijke partij. Deze koers is in de ogen van SP Stadskanaal echter al jaren hetzelfde. Over standpunten zoals kernenergie is de SP altijd duidelijk geweest. De partij is altijd tegen deze vorm van energie geweest, dit staat in alle verkiezingsprogramma’s. De standpunten van de SP die genoemd worden, zijn dan ook al jaren oud.

SP Stadskanaal spreekt dan ook van zetelroof. De kiezers hebben de SP het mandaat gegeven voor vier zetels. Deze zijn niet op persoonlijke titel uitgedeeld maar aan de Partij. Ze vinden dit dan ook een vorm van kiezersbedrog. De kiezers hebben namelijk gekozen voor de SP als partij, omdat zij zich kunnen verenigen met het gedachtengoed dat bij deze partij hoort. “Deze roof is onverteerbaar en beneden alle peil. Des te meer omdat binnen de fractie een gentlemen’s agreement is gesloten dat wanneer een lid opstapt hij of zij de zetel terug geeft.

Wij staan als fractie en partij nog steeds voor dezelfde idealen. Wij blijven ons inzetten voor Stadskanaal en haar bevolking, op een eerlijke en sociale manier”, aldus de SP.

Bron: SP Stadskanaal