SP Veendam tekent fakkels op straat

VEENDAM, REGIO – In het hele aardbevingsgebied was de SP op stap met stoepkrijtverf en spuitmallen voor het aanbrengen van fakkels op straat. Deze nieuwe actie is gericht tegen de gevolgen van de gaswinning in Groningen. In 10 dorpen zijn deze symbolische krijtverf fakkels op verschillen plekken aangebracht.

De partij hekelt dat er al jaren mooie beloftes worden gedaan, maar dat er nog steeds tienduizenden Groningers wachten in een kapot huis. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman wil met deze actie in gezamenlijkheid de aandacht van Den Haag opeisen, en dat deze ramp moet stoppen.

Ook de SP-fractie van Veendam was op pad met de stoepkrijtverf spuitmal actie. “De gemeente Veendam valt buiten de zogenaamde contourlijnen van de gaswinning en daardoor buiten alle regelingen. Maar de problemen in de gemeente Veendam zijn echter dubbelop”, zegt SP afdelingsvoorzitter Angelique Schoonewille.

“We hebben in Veendam zowel zout als gaswinning, maar we hebben ook nog de gasbuffers tussen Zuidwending en Ommelanderwijk. Daarmee kun je in de gemeente Veendam echt spreken van gestapelde mijnbouw, en óók de afhandeling van die schades verdient een fatsoenlijke én snelle aanpak. Daarom is de strijd voor Groningen ook de strijd voor Veendam met dit fakkelprotest.”

“Tienduizenden Groningers worden boven de grond gesloopt, terwijl er voor 400 miljard euro uit onze grond opgepompt is. We kregen er niets voor terug, enkel commissies, formulieren, regeltje en veel ellende en loze beloften. Het is niet te verkroppen dat tienduizenden Groningers nog steeds wachten op compensatie voor de bevingsramp. Mensen worden willens en wetens vermorzeld door een onbetrouwbare overheid.”

De vergelijking met het schandaal van de toeslagenaffaire werd gemaakt.

De afdelingsvoorzitter vervolgt: “Het moet nu echt stoppen met die weerzinwekkende bureaucratie én het wantrouwen naar de slachtoffers. We hebben recht op een fatsoenlijke crisisaanpak, door een eerlijke overheid die óók werkt voor Groningen.”

De SP wil dat er een crisisaanpak komt voor de ramp in Groningen. Over twee weken staat er een kamerdebat over Groningen gepland. Dan presenteert de partij ook een zwartboek met 200 verhalen van gedupeerden.

Ingezonden door Henk Drenth