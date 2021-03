Urban House Groningen, Popsporten en Epitome Entertainment organiseren debat muziek en politiek met woordvoerders Tweede Kamer

GRONINGEN – Urban House Groningen, Popsporten en Epitome Entertainment organiseren op 3 maart het debat muziek en politiek met woordvoerders Cultuur van de Tweede Kamer.

Dit is een bijzondere tijd, die vraagt om bijzondere initiatieven, vinden Ingeborg Struyk (Urban House Groningen), Jorien Stravens (Popsport) en Henca Maduro (Epitome Entertainment). In verkiezingstijd vliegen de debatten om de oren, maar met dit debat willen zij nieuws teweegbrengen: een positief en open gesprek tussen cultuurwoordvoerders en talentvolle jonge creatieven uit de pop- en urban muziek. Met het doel deze werelden wat dichterbij elkaar te brengen. De drie organisaties zijn vanuit de kern talentontwikkelaars in de Urban Muziek of Popmuziek. Urban House Groningen bedient binnen de Urban Arts ook nog andere disciplines.

Met dit debat vragen zij de cultuurwoordvoerders om in hun beleid specifiek aandacht te hebben voor de pop- en urban muziek. Alhoewel deze genres ontzettend populair zijn bij een groot deel van de jongeren, jongvolwassenen en volwassenen, is er vanuit de overheid vaak nog niet genoeg kennis over deze betrekkelijk ‘nieuwe’ genres. Het opmerkelijke is; zo nieuw zijn deze genres intussen niet meer. Hiphop is al meer dan 40 jaar oud en de Pop al 70 jaar. Toch is het voor beleidsmakers betrekkelijk onbekend terrein. In 2017 nam de landelijke Raad van Cultuur voor het eerst Urban muziek echt mee in haar muziek visie voor 2021-2024.

Maduro (Epitome Entertainment) zegt: “Het is nu een belangrijk moment om dit onder de aandacht te brengen. Zowel bij onze eigen achterban, als bij de politiek. De achterban wordt aangemoedigd om überhaupt te gaan stemmen en hopelijk door dit debat beter geïnformeerd te gaan stemmen. De politici, krijgen een beter beeld van de Pop- en Urban muziek sector door zelf met de makers en organisaties uit deze genres in gesprek te gaan, maar ook hun mening te geven op bepaalde dilemma’s.”

Stravens (Popsport) vult Maduro aan: “De talentontwikkeling van de makers begint eigenlijk al bij 14 jaar oud. Nog voordat zij eventueel kiezen voor vakonderwijs, zijn zij zich al aan het ontwikkelen in het samen spelen, schrijven en opnemen. Hier is steun nodig vanuit talentontwikkelaars. Deze steun is voor een groot deel weg bezuinigd. Hier zullen wij het onder andere over gaan hebben.”

Struyk (Urban House Groningen) vult daarnaast aan: “Alhoewel wij ons terdege bewust zijn van het feit dat onze sector heel hard getroffen is door de Corona pandemie, kiezen wij er bewust voor om dat in dit debat niet te betrekken. Wij kijken vooruit, omdat deze onderwerpen al speelden voor de pandemie en nog erger zullen zijn, nadat wij deze overwonnen hebben.”

De 3 organisaties zijn er trots op dat zij maar liefst vijf woordvoerders uit de Tweede Kamer bereid hebben gevonden om deel te nemen in deze drukke tijd. Overigens niet verbazingwekkend, omdat dit ook de woordvoerders zijn, van de partijen die zich in het afgelopen half jaar hebben ingezet voor extra budget voor de B-lijst instellingen van Fonds voor Cultuurparticipatie. De deelnemende woordvoerders zijn: Niels van den Berge (GroenLinks), Peter Kwint (SP), Salima Belhaj (D66), Zohair El Yassini (VVD) en Mikal Tseggai (PvdA).

Het debat wordt live uitgezonden op de Facebookpagina’s van alle drie de organisaties (iamee2, popsportnederland, urbanhousegroningen) op 3 maart, 19.30-21.00 uur.

