Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 2 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON BREEKT DOOR

Er komt vandaag en morgen een mooie fase aan in het weer, al is er vanochtend nog vrij veel bewolking en maar af en toe zon. Maar rond het middaguur klaart het goed op en voor de rest is het vanmiddag mooi zonnig. Bij een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind wordt het vanmiddag 11 á 12 graden.

Morgen komt daar misschien nog een graadje bij met maxima van 12 á 13 graden, maar in de loop van de dag kan er uit het noorden laaghangende bewolking komen. Tot die tijd is het vannacht helder met een paar mistflarden en morgenochtend is het nog zonnig en rustig weer.

Die laaghangende bewolking is wel een voorteken voor de donderdag want dan is het meestal bewolkt met kans op wat regen of motregen. En het is donderdag maar 6 of 7 graden. Vrijdag en zaterdag zijn daarna ook koud, maar wel zonnig en droog.