Geboren en getogen Blijhamster overhandigt nieuwe kinder-cd aan burgemeester Midden-Groningen

BLIJHAM, MIDDEN-GRONINGEN – Gisteren overhandigde Maaike van der Haar, die geboren en opgegroeid is in Blijham en nu in Tripscompagnie woonachtig is, het eerste exemplaar van haar nieuwe album aan de burgemeester van Midden-Groningen, Adriaan Hoogendoorn. Maaike schrijft kinderliedjes onder de naam Mizzemos.

Burgemeester Hoogendoorn, die cultuur hoog in het vaandel heeft staan, is erg enthousiast over de muziek van Maaike. Ze vertelt daarover: “Tijdens de Nationale Voorleesweken, toen het boek ‘Coco kan het!’ centraal stond, kon de voorstelling met drie nieuwe liedjes die ik bij het boek geschreven had vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Ik zag dat de burgemeester het boek ging voorlezen in de bibliotheek en in een opwelling heb ik hem een berichtje gestuurd met een link naar mijn liedjes. Zijn reactie daarop was zó leuk, zo enthousiast! Dat deed me heel goed na de teleurstelling van het moeten annuleren van de voorstelling waarin ik zoveel werk en tijd had gestoken.”

Op het nieuwe album ‘Zoals je bent’ staan 19 kinderliedjes die gaan over de natuur, mogen zijn zoals je bent, en allerlei dingen -stenen verzamelen, alles zelf willen doen, je bezeren- uit het dagelijks leven van peuters, kleuters en hun ouders. “Mijn doel is om mooie, rustige liedjes te schrijven die tot de verbeelding van kinderen spreken én ook voor ouders fijn zijn om te horen.”, aldus Maaike.



Het album is de opvolger van het debuutalbum van Mizzemos: “Wat hoor ik hier?”, dat in 2020 verscheen. Ook hierop zijn prikkelarme liedjes met aandacht voor emoties en aansprekende onderwerpen zoals dieren, voertuigen en kleuren te horen. “Ik hoor veel van ouders dat ze de onderwerpen van de liedjes heel herkenbaar vinden en dat hun kinderen er graag naar luisteren. Dat is natuurlijk een prachtig compliment!”

Sinds eind 2019 schrijft Maaike als Mizzemos rustige kinderliedjes, (luister)verhalen en voorstellingen voor kinderen. Daarvoor werkte ze als docent muziek op verschillende scholen en instellingen, waarnaast ze tot ze moeder werd in 2016 als singer-songwriter May Engelstalige liedjes schreef. Nu gooit ze het over een andere boeg: “Toen ik kinderen kreeg ontdekte ik dat veel kindermuziek nogal druk is en de teksten zijn niet altijd meer van deze tijd. Kindermuziek is een genre dat best wat serieuzer genomen mag worden; ook voor de jongsten mogen de liedjes van kwaliteit zijn, met echte instrumenten in plaats van voornamelijk synthesizers en discobeats, als je het mij vraagt. Ik heb altijd al veel voldoening gehaald uit het creëren van mooie dingen. Dat ik dat nu op deze manier kan doen is iets waar ik elke dag weer blij van word.”



Het album is sinds 13 februari op Spotify te beluisteren. De cd is (evenals het vorige album) te verkrijgen via de website. (www.mizzemos.nl)

Ingezonden door Maaike van der Haar