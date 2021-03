RIVM: Vooruitzicht nog niet goed

NEDERLAND – Afgelopen week nam het aantal mensen dat zich liet testen op SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 met 20% toe. Het aantal positieve meldingen steeg met 7%. Ook het reproductiegetal steeg tot boven de 1. Alleen als dit getal onder de 1 is, neemt het aantal besmettingen met SARS-CoV-2 in Nederland af.

Voor de tweede week op rij lieten veel meer mensen zich testen (+20%). Dit was te zien in alle leeftijdsgroepen. Tegelijk steeg ook het aantal mensen met een positieve uitslag met 7% tot 31.984 mensen. Het percentage positieve tests nam verder af van 9,8% een week eerder naar 8,9% in de afgelopen week.

Het toegenomen testgedrag in de leeftijdsgroep 0-12 jaar hangt waarschijnlijk samen met het openen van de basisscholen en kinderdagverblijven twee weken eerder. Tegelijk met de opening startte het verscherpte testbeleid. Kinderen in de klas van een positief geteste leerling of leraar wordt nu aangeraden zich te laten testen.

In Infectieradar was een stijging te zien van het aantal personen met klachten dat past bij COVID-19. Een mogelijke reden hiervoor is het gestarte hooikoortsseizoen. In de week van 22 t/m 28 februari steeg het percentage deelnemers dat COVID-19-achtige klachten rapporteerde in Infectieradar naar 2,4%. Een week eerder was dit 1,7% . In diezelfde week gaf 29,3% van 313 Infectieradar-deelnemers met COVID-19-achtige klachten aan dat zij dachten dat dit door hooikoorts kwam. In de eerdere weken van 2021 lag dat percentage gemiddeld op 5%. Maar ook zonder deze mensen mee te tellen steeg het aantal personen dat COVID-19 achtige klachten rapporteerde (groene lijn). Gemiddeld melden zo’n 13.000 deelnemers iedere week hun klachten in Infectieradar.

Het aantal opnames voor COVID-19 in het ziekenhuis was afgelopen kalenderweek met 1.113 opnames ongeveer hetzelfde met de week ervoor. Het zelfde gold voor het aantal opnames op de intensive care. Op de IC intensive care ’s werden afgelopen kalenderweek 224 mensen met COVID-19 opgenomen.

Alleen het aantal meldingen van mensen met een positieve test in de leeftijdscategorie 70+ nam licht af . In vrijwel alle andere leeftijdsgroepen is een stijging te zien. Ook het aantal meldingen in het verpleeghuis nam verder af. Dit wijst op een van de eerste goede gevolgen van vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland.

Bron: RIVM