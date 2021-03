PEKELA, WINSCHOTEN – Vanavond werd Bé Schollema geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Pekela.

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Pekela, die vanavond in verband met de corona-maatregelen plaats vond in Halte Democratie in Winschoten, werd Bé Schollema geïnstalleerd als wethouder voor de PvdA van de gemeente Pekela. Hij volgt Henk Busemann op die afgelopen december overleed.

Schollema (41) wordt omschreven als een betrokken, betrouwbare en benaderbare bestuurder met een rood hart. Geboren, getogen en woonachtig in Middelstum is Schollema een rasechte Groninger uit een bekend politiek nest. Samen met dochtertje Tatum en vriendin Hiske blijft hij in Middelstum wonen. Als wethouder van buiten heeft hij echter wel de nodige kennis van Pekela en omgeving. Onder meer door zijn ouders die jarenlang het burgemeesters echtpaar van Pekela vormden.

Hij was sinds 2014 en tot voor kort wethouder in het sociaal domein, milieu, onderwijs, sport, energietransitie en gaswinning in de gemeente Loppersum. Daarvoor was hij sinds 2006 raadslid in die gemeente en werkzaam in de volkshuisvesting. De gemeente Loppersum is per 1 januari opgeheven vanwege een fusie met de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Schollema werd in februari dit jaar tijdens het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur benoemd tot Beste Bestuurder van een kleine gemeente.

Henk Busemann was vanaf 2018 wethouder in de gemeente Pekela. Hij had namens de Partij van de Arbeid de verantwoordelijkheid over de portefeuilles zorg, welzijn, onderwijs en sport. Bé Schollema neemt die portefeuille volledig over. De Partij van de Arbeid heeft er met Schollema voor gekozen om als coalitiepartij de wethouderspositie weer volwaardig in te vullen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Naast wethouder Bé Schollema werden ook twee nieuwe raadsleden beëdigd: de heren Gerard Loos en Mans Siegers vervangen Pim Siegers en Peter Hannemann voor de SP. De laatste nam vanavond afscheid.

In verband met de corona-maatregelen werd de vergadering in de Halte Democratie in Winschoten gehouden. Vanwege de avondklok begon de bijeenkomst al om 18.30 uur. De vergadering was live te volgen via het YouTube-kanaal van RTV Westerwolde.

Foto’s met dank aan de gemeente Pekela