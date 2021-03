Damclub Winschoten actief bij “Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021”

WINSCHOTEN -Maandag 22 februari is gestart met het online damtoernooi “Fitter Brein-robin Lidraughts toernooi DDB 2021”. Dit evenement is een initiatief van de Drentse Dambond (DDB) waaraan 36 liefhebbers uit Noord-Nederland deelnemen, die zijn ondergebracht in 4 ratinggroepen. De wedstrijden worden als basis gespeeld op maandagavond en starten om 19.30 uur, onder een speeltempo van “Fischer 25 minuten + 10 seconden per zet”.

De 3e ronde staat gepland op maandag 8 maart.

Johan Mulder, Jan Starke en Ties Willems van Damclub Winschoten

Damclub Winschoten neemt deel met drie spelers namelijk Johan Mulder uit Kropswolde, Jan Starke uit Oude Pekela beide in groep C en Ties Willems uit Finsterwolde in groep D. Johan Mulder en Jan Starke stonden maandag gepland tegen twee jeugdige damtalenten, respectievelijk Yulia Bintsarovska uit Kampen en Sytze Spijker uit Hoogeveen. Johan Mulder kwam tot een keurige puntendeling tegen Yulia en Jan Starke kwam zelfs tot winst tegen Sytze. Koploper in groep C is momenteel Bram Scholma uit Leeuwarden met een 100% score. Johan en Jan staan beide in de subtop met 2 punten uit 2 partijen. Ties Willems uit Finsterwolde is in groep D nog puntloos. De theoretische kennis van Ties is hier momenteel nog debet aan. Deze ronde kwam Ties niet tot een positief resultaat tegen Bart Jan Kortleven uit Dedemsvaart. Desondanks zijn deze toernooien bij uitstek geschikt om de damkennis te verbeteren.

Stand Groep C

1. Bram Scholma Leeuwarden 2 – 4

2. Fokke Smid Leek 1 – 2

3. Jan Starke Oude Pekela 2 – 2

4. Jaap Hugen Hollandscheveld 2 – 2

5. Johan Mulder Kropswolde 2 – 2

6. Yulia Bintsarovska Kampen 1 – 1

7. Daniël Boxum Emmeloord 2 – 1

8. John Folkers Steenwijk 2 – 1

9. Sytze Spijker Hoogeveen 2 – 1

Stand Groep D

1. Sophie Blenkers Hoogeveen 2 – 4

2. Bart-Jan Kortleven Dedemsvaart 2 – 4

3. Geert Ferwerda Heerenveen 2 – 4

4. Siebe Kortleven Dedemsvaart 2 – 4

5. Charell Schuller Hoogeveen 2 – 2

6. Nick Bolks Hoogeveen 2 – 2

7. Hans Katerberg Vries 2 – 0

8. Jan Hiemstra Surhuisterveen 2 – 0

9. Marten Stappershoef Groningen 2 – 0

10. Ties Willems Finsterwolde 2 – 0

