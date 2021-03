Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 3 maart, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZON EN BEWOLKING | MORGEN KOUDER

Het is vanochtend vrij zonnig maar wel wat nevelig met weinig wind. Vanmiddag komt er een zwakke tot matige noordwestenwind op gang. Daardoor is er kans op bewolking en nevel vanaf de Wadden. De temperatuur klimt nog naar een graad of 10 a 11, maar eind van de middag zakt het terug tot een graad of 6. En dan is er ook kans op motregen.

Morgen begint daarna bewolkt met ongeveer 3 graden en kans op wat lichte regen of motregen. Pas morgenmiddag is er af en toe zon, al blijft er kans op een kleine bui. En het is morgen een koude dag met een matige noordwestenwind en een maximumtemperatuur rond 6 graden.

Ook vrijdag en in het weekend is het ’s middags een graad of 6, de minimumtemperaturen liggen in die fase rond -1. Het is wel vrij zonnig met vrijdag stapelwolken en misschien een kleine sneeuwbui, in het weekend is er ’s nachts ook kans op mistbanken.