Potgrondactie muziekvereniging Jeduthun

SELLINGEN – Zoals men gewend is in Sellingen komt de muziekvereniging Jeduthun ook dit jaar potgrond bezorgen.

Vanwege de coronamaatregelen gaan de bestellingen dit jaar onder vooruitbetaling. Bij betaling voor 8 maart wordt de bestelling op zaterdag 13 maart bij u thuis afgeleverd.

Net als andere jaren betreft het 1e kwaliteit potgrond in zakken van 40 liter voor € 4,50 per zak of 3 zakken voor € 12,=. Betaling kan via NL35RABO0343530066 t.n.v. muziekvereniging Jeduthun Sellingen onder duidelijke vermelding van het adres of contant in een envelop in de bus bij fam. Gringhuis op Velkteweg 19. Ook op de envelop graag duidelijk het adres vermelden.

Met deze actie steunt u de Sellinger vereniging in de aanschaf van muziekinstrumenten. U kunt uw bestelling doorgeven via dit online formulier https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLLgUdnzjb0Z4LWPIFmjzunIe6pbAIhJWvlEGRL_JzPZ80bQ/viewform of telefonisch (na 18.00 uur) op 06-13563302.

Ingezonden