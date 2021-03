PvdA: zorg ervoor dat buurt- en dorpshuizen ook 2021 overleven

GRONINGEN – Buurt- en dorpshuizen moeten ook in 2021 verzekerd zijn van hun voorbestaan. Dat vinden Julian Bushoff nummer 13 op de PvdA-kandidatenlijst en huidig Kamerlid -en nummer 3- Henk Nijboer. De PvdA sprong eerder met succes al in de bres voor buurthuizen en nu de coronacrisis voortduurt doen Nijboer en Bushoff dat weer.

Buurt- en dorpshuizen in heel Nederland dreigen financieel kopje onder te gaan als gevolg van de coronacrisis. Vorige week luidden Drentse dorpshuizen al de noodklok1. Dörpshuus NijRoon in nieuw Roden (Drenthe), de Akkerschans in Bad Nieuweschans (Groningen), in Renkum (Gelderland) en overal in het land is de (financiële) nood hoog.

In mei 2020 zorgde de PvdA er al voor dat de zogenaamde TOGS-regeling buurt- en dorpshuizen financiële uitkomst moest bieden voor de door de coronamaatregelen misgelopen inkomsten.2 Ondanks dat de coronacrisis voortduurt is het vanuit het kabinet oorverdovend stil over steun voor buurthuizen in 2021. Onbegrijpelijk vindt de PvdA. “Buurt- en dorpshuizen vormen het kloppend hart van een wijk en een buurt, een plek van samenkomst wanneer het weer kan, een plek die niet verloren mag gaan en meer steun verdient”, aldus Bushoff. Het kabinet moet ook nu met financiële steun over de brug komen, vindt Nijboer, die daar vragen over heeft ingediend.

Bushoff: “Overal in Nederland hoor je hoe het water de buurthuizen aan de lippen staat. Daar komt bij dat de herverdeling van het gemeentefonds voor de arme gemeente ook al desastreus uitpakt’’. Veel gemeenten laten weten heel graag hun buurthuizen te steunen maar ook financieel aan de grond te zitten. “Een ramp als dit soort voorzieningen moeten sluiten. Zo brengt dit randstadkabinet de leefbaarheid in de regio in gevaar. Dat kan echt anders er moet steun komen”, aldus Nijboer.



“Dat is keihard nodig,” zegt Bushoff, nu nog fractievoorzitter van de PvdA in de Groningse gemeenteraad. Hij ging afgelopen week langs bij dorpshuizen in de provincie Groningen. “Daar merk je direct hoe belangrijk dorps- en buurthuizen zijn voor wijk en dorp. Maar je merkt ook direct hoe precair hun situatie is. “Met zoveel verlies en te weinig steun, voor 2021 nog niks, is er een groot tekort. Met corona ben ik heel inventief, maar de trukendoos is leeg en ook de reserves. Dus met drie maanden is het dan ook gebeurd,” aldus ook het dorpshuis de Akkerschans in Bad Nieuweschans.

“Dat kunnen we niet laten gebeuren. De overheid moet juist nu in deze moeilijke tijd de rots in de branding zijn. De minister moet met een nieuwe regeling voor 2021 deze belangrijke plekken een concreet toekomstbeeld bieden,” aldus Nijboer. Zijn oproep wordt gesteund door lokale wethouder Gert Engelkens uit Oldambt, die evenals Bushoff in gesprek ging bij de dorpshuizen. “De sociale functie van het dorpshuis is van groot belang. Als gemeenten zien we de zorgen die daar nu leven en kijken we naar het Rijk om ons in staat te stellen hen de helpende hand te bieden.” Collega-wethouders steunen deze oproep. Volgens de Renkumse wethouder Marinka Mulder, die al langer strijd voor de positie van kleine gemeenten, is de nood overal enorm hoog. “Zonder steun voor belangrijke voorzieningen als buurthuizen en als de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds doorgaat zijn gemeenten straks failliet en buurthuizen, zwembaden en bibliotheken voorgoed gesloten. Dat mogen we niet laten gebeuren”. Binnen 3 weken moet de minister in principe antwoorden op de oproep van de PvdA voor (financiële) steun zodat buurt- en dorpshuizen ook 2021 overleven.

Ingezonden